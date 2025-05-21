Який месенджер найбезпечніший — Viber чи Telegram

Логотипи месенджерів. Фото: web-machine.agency

Месенджер Viber є безпечнішим за Telegram завдяки вбудованому наскрізному шифруванню. Це робить його захищенішим.

Про це заявив фахівець з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі "Ранок.LIVE" у середу, 21 травня.

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За словами Корсуна, перевага Viber полягає у тому, що повідомлення у ньому не зберігаються на серверах і недоступні навіть розробникам месенджера. Це робить його захищенішим у порівнянні з Telegram, де листування зберігається в хмарі.

"Viber — я не сказав би, що це найкращий месенджер, звісно, але він безпечніший за Telegram на порядок, тому що в ньому наскрізне шифрування за замовчанням автоматичне, і доступу до наскрізного шифрування не має навіть власник, ось сам месенджер. Якщо Telegram, то ось адміністрація, може читати ваші повідомлення, тому що там зберігається на серверах", — пояснив Корсун.

Також експерт підкреслив, що сервіси, які не зберігають листування, як-от Viber чи Signal, не зобов’язані й не можуть передавати дані користувачів навіть за запитом правоохоронців.

Раніше ми писали, що Viber запустив для українців сервіс онлайн-знайомств.

Також ми повідомляли, що месенджер Viber використовується шахраями для поширення зловмисних повідомлень.