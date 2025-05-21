Какой мессенджер самый безопасный — Viber или Telegram

Логотипы мессенджеров. Фото: web-machine.agency

Мессенджер Viber безопаснее Telegram благодаря встроенному сквозному шифрованию. Это делает его более защищенным.

Об этом заявил специалист по кибербезопасности Константин Корсун в эфире "Ранок.LIVE" в среду, 21 мая.

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Почему Viber безопаснее чем Telegram

По словам Корсуна, преимущество Viber заключается в том, что сообщения в нем не хранятся на серверах и недоступны даже разработчикам мессенджера. Это делает его более защищенным по сравнению с Telegram, где переписка хранится в облаке.

"Viber — я не сказал бы, что это лучший мессенджер, конечно, но он безопаснее Telegram на порядок, потому что в нем сквозное шифрование по умолчанию автоматическое, и доступа к сквозному шифрованию не имеет даже владелец, вот сам мессенджер. Если Telegram, то вот администрация, может читать ваши сообщения, потому что там хранится на серверах", — пояснил Корсун.

Также эксперт подчеркнул, что сервисы, которые не хранят переписку, например Viber или Signal, не обязаны и не могут передавать данные пользователей даже по запросу правоохранителей.

Ранее мы писали, что Viber запустил для украинцев сервис онлайн-знакомств.

Также мы сообщали, что мессенджер Viber используется мошенниками для распространения злонамеренных сообщений.