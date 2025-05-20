Нова шахрайська схема в Telegram від імені Vodafone — чим небезпечна

Шахраї вигадали нову схему в Telegram від імені Vodafone
Користувачі месенджера Telegram почали отримувати повідомлення нібито від мобільного оператора Vodafone про завершення терміну дії номера. У тексті шахраї вказують, що SIM-картку потрібно терміново замінити. Насправді це нова схема, яка має на меті отримання доступу до особистих даних або фінансів абонентів.
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Як працює нова шахрайська схема в Telegram
У компанії Vodafone підтверджують, що жодних повідомлень через месенджери вони не надсилають. Уся важлива інформація надходить виключно через офіційні канали — сайт компанії, мобільний застосунок My Vodafone або короткий номер 111.
Фейкові акаунти в Telegram, що маскуються під Vodafone, створюють ілюзію офіційної комунікації. У повідомленнях часто містяться посилання, переходити за якими в жодному разі не можна. У кращому разі це — фішинг, у гіршому — спроба отримати доступ до банківських сервісів або захопити SIM-картку.
Фахівці з кібербезпеки радять користувачам ігнорувати подібні повідомлення, не передавати жодних особистих даних невідомим відправникам, а також активувати двофакторну автентифікацію у всіх важливих застосунках. У разі підозрілої активності в банківських додатках слід негайно звертатися до свого банку.
Нагадаємо, вночі багато українців отримують дзвінки з незнайомих номерів — абонент мовчить і швидко завершує виклик. Такі ситуації турбують користувачів усіх мобільних мереж і здебільшого виявляються або шахрайськими схемами, або спробами психологічного тиску з боку колекторів.
Також ми писали, що зловмисники активізували спроби викрадення облікових записів Gmail, блокуючи до них доступ і використовуючи вміст пошти для подальших атак. У Google підтвердили появу нової шахрайської схеми, яка імітує процедуру верифікації та націлена на отримання коду двофакторної автентифікації (2FA).
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