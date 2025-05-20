Нова шахрайська схема в Telegram від імені Vodafone — чим небезпечна

Смартфон із застосунком Telegram на екрані. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Користувачі месенджера Telegram почали отримувати повідомлення нібито від мобільного оператора Vodafone про завершення терміну дії номера. У тексті шахраї вказують, що SIM-картку потрібно терміново замінити. Насправді це нова схема, яка має на меті отримання доступу до особистих даних або фінансів абонентів.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

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У компанії Vodafone підтверджують, що жодних повідомлень через месенджери вони не надсилають. Уся важлива інформація надходить виключно через офіційні канали — сайт компанії, мобільний застосунок My Vodafone або короткий номер 111.

Попередження Vodafone про дії шахраїв в Telegram. Фото: ЦПД/Telegram

Фейкові акаунти в Telegram, що маскуються під Vodafone, створюють ілюзію офіційної комунікації. У повідомленнях часто містяться посилання, переходити за якими в жодному разі не можна. У кращому разі це — фішинг, у гіршому — спроба отримати доступ до банківських сервісів або захопити SIM-картку.

Фахівці з кібербезпеки радять користувачам ігнорувати подібні повідомлення, не передавати жодних особистих даних невідомим відправникам, а також активувати двофакторну автентифікацію у всіх важливих застосунках. У разі підозрілої активності в банківських додатках слід негайно звертатися до свого банку.

Нагадаємо, вночі багато українців отримують дзвінки з незнайомих номерів — абонент мовчить і швидко завершує виклик. Такі ситуації турбують користувачів усіх мобільних мереж і здебільшого виявляються або шахрайськими схемами, або спробами психологічного тиску з боку колекторів.

Також ми писали, що зловмисники активізували спроби викрадення облікових записів Gmail, блокуючи до них доступ і використовуючи вміст пошти для подальших атак. У Google підтвердили появу нової шахрайської схеми, яка імітує процедуру верифікації та націлена на отримання коду двофакторної автентифікації (2FA).