Українцям дзвонять вночі та мовчать — хто і навіщо робить це

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Посеред ночі багатьом українцям надходять дзвінки з незнайомих номерів: співрозмовник мовчить і раптово обриває виклик. Такі випадки непокоять користувачів усіх мобільних операторів і найчастіше виявляються спробами шахрайства або психологічним тиском колекторів.

Про це пише GSMinfo.

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Що приховується за "тихими" нічними дзвінками

У більшості випадків на тому кінці дроту — телефонні шахраї. Вони купують бази вкрадених чи проданих номерів, а далі "продзвонюють" списки, щоб перевірити, чи активний абонент. Якщо ви відповіли, номер потрапляє до категорії "живих", а згодом на нього телефонуватимуть із пропозиціями-пастками або взагалі спробують виманити гроші.

Злочинці часто обирають саме нічний час: сонна людина машинально підіймає слухавку й не встигає зорієнтуватися. Друга причина — різниця часових поясів: поки жертва спить, дзвінок можуть здійснювати з іншого континенту. Нерідко аферисти сподіваються, що співрозмовник передзвонить — і тоді хвилина розмови на платному номері коштуватиме кругленьку суму.

Інша категорія, що практикує нічні "тиші" — нелегальні колектори. Вони зумисне будять боржника, аби морально тиснути й схилити до повернення грошей. Такі дії порушують закон: дзвінків не може бути більше одного на добу, а контактувати вночі взагалі заборонено.

Як захиститися від нічних "гудків"

Повністю позбутися небажаних дзвінків складно, але можна мінімізувати ризики. Найпростіший спосіб — активувати на смартфоні режим "Не турбувати" у проміжок, коли ви зазвичай спите (наприклад, з 22:00 до 07:00), дозволивши при цьому дзвінки лише з контактів або обраних номерів. Додатково варто встановити визначник номерів: система одразу підкаже, хто телефонує.

Якщо дзвінки лунають з одного й того ж номера, поскаржтеся мобільному оператору. А коли йдеться про "чорне" колекторське агентство, не внесене до реєстру НБУ, звертайтеся до правоохоронців — нічний тероризм телефоном карається законом.

Нагадаємо, під час телефонної розмови розпізнати шахрая можна за кількома типовими фразами. Якщо ви почули хоча б одну з них — найкраще негайно завершити дзвінок.

Також ми писали, що смартфон давно став незамінним інструментом для роботи та спілкування, однак саме через нього українці дедалі частіше потрапляють у пастки телефонних аферистів. Попри зусилля правоохоронців, ризик залишитися жертвою шахрайства залишається високим.