Украинцам звонят ночью и молчат — кто и зачем делает это

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Посреди ночи многим украинцам поступают звонки с незнакомых номеров: собеседник молчит и внезапно обрывает вызов. Такие случаи беспокоят пользователей всех мобильных операторов и чаще всего оказываются попытками мошенничества или психологическим давлением коллекторов.

Об этом пишет GSMinfo.

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Что скрывается за "тихими" ночными звонками

В большинстве случаев на том конце провода — телефонные мошенники. Они покупают базы украденных или проданных номеров, а дальше "прозванивают" списки, чтобы проверить, активен ли абонент. Если вы ответили, номер попадает в категорию "живых", а впоследствии на него будут звонить с предложениями-ловушками или вообще попытаются выманить деньги.

Преступники часто выбирают именно ночное время: сонный человек машинально поднимает трубку и не успевает сориентироваться. Вторая причина — разница часовых поясов: пока жертва спит, звонок могут совершать с другого континента. Нередко аферисты надеются, что собеседник перезвонит — и тогда минута разговора на платном номере будет стоить кругленькую сумму.

Другая категория, практикующая ночные "тишины" — нелегальные коллекторы. Они умышленно будят должника, чтобы морально давить и склонить к возврату денег. Такие действия нарушают закон: звонков не может быть больше одного в сутки, а контактировать ночью вообще запрещено.

Как защититься от ночных "гудков"

Полностью избавиться от нежелательных звонков сложно, но можно минимизировать риски. Самый простой способ — активировать на смартфоне режим "Не беспокоить" в промежуток, когда вы обычно спите (например, с 22:00 до 07:00), разрешив при этом звонки только с контактов или избранных номеров. Дополнительно стоит установить определитель номеров: система сразу подскажет, кто звонит.

Если звонки раздаются с одного и того же номера, пожалуйтесь мобильному оператору. А когда речь идет о "черном" коллекторском агентстве, не внесенном в реестр НБУ, обращайтесь к правоохранителям — ночной терроризм по телефону карается законом.

Напомним, во время телефонного разговора распознать мошенника можно по нескольким типичным фразам. Если вы услышали хотя бы одну из них — лучше всего немедленно завершить звонок.

Также мы писали, что смартфон давно стал незаменимым инструментом для работы и общения, однако именно из-за него украинцы все чаще попадают в ловушки телефонных аферистов. Несмотря на усилия правоохранителей, риск остаться жертвой мошенничества остается высоким.