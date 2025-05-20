Новая мошенническая схема в Telegram от имени Vodafone — чем опасна

Смартфон с приложением Telegram на экране. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Пользователи мессенджера Telegram начали получать сообщения якобы от мобильного оператора Vodafone о завершении срока действия номера. В тексте мошенники указывают, что SIM-карту нужно срочно заменить. На самом деле это новая схема, которая имеет целью получение доступа к личным данным или финансам абонентов.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

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В компании Vodafone подтверждают, что никаких сообщений через мессенджеры они не отправляют. Вся важная информация поступает исключительно через официальные каналы — сайт компании, мобильное приложение My Vodafone или короткий номер 111.

Предупреждение Vodafone о действиях мошенников в Telegram. Фото: ЦПД/Telegram

Фейковые аккаунты в Telegram, маскирующиеся под Vodafone, создают иллюзию официальной коммуникации. В сообщениях часто содержатся ссылки, переходить по которым ни в коем случае нельзя. В лучшем случае это — фишинг, в худшем — попытка получить доступ к банковским сервисам или захватить SIM-карту.

Специалисты по кибербезопасности советуют пользователям игнорировать подобные сообщения, не передавать никаких личных данных неизвестным отправителям, а также активировать двухфакторную аутентификацию во всех важных приложениях. В случае подозрительной активности в банковских приложениях следует немедленно обращаться в свой банк.

Напомним, ночью многие украинцы получают звонки с незнакомых номеров — абонент молчит и быстро завершает вызов. Такие ситуации беспокоят пользователей всех мобильных сетей и в основном оказываются либо мошенническими схемами, либо попытками психологического давления со стороны коллекторов.

Также мы писали, что злоумышленники активизировали попытки похищения учетных записей Gmail, блокируя к ним доступ и используя содержимое почты для дальнейших атак. В Google подтвердили появление новой мошеннической схемы, которая имитирует процедуру верификации и нацелена на получение кода двухфакторной аутентификации (2FA).