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Они угрожают вашим деньгам — какие SMS лучше сразу удалять

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 05:12
Удалите их немедленно — какие типы SMS нельзя хранить на телефоне
Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Ежедневно мы получаем десятки сообщений, но не все они безопасны. Некоторые из них могут стать причиной потери денег или доступа к личным данным, предупреждают специалисты.

Об этом пишет ТСН.

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Киберпреступники все чаще используют случайные данные со смартфонов, чтобы взломать аккаунты или получить доступ к финансам. Обычное сообщение может стать ключом к вашим паролям или банковским счетам.

Сообщения с логинами и паролями

Некоторые сервисы после регистрации присылают в SMS данные для входа. Это удобно, но крайне рискованно: если злоумышленники получат доступ к вашей почте или сообщениям, они смогут войти в учетную запись. Безопасно сохранить данные поможет менеджер паролей, после чего SMS нужно удалить.

Личные переписки и фото

Личные сообщения или снимки могут превратиться в средство шантажа, если смартфон потеряется или попадет в чужие руки. Лучше удалять личный контент или переносить его в зашифрованные хранилища.

SMS с подозрительными ссылками

Фишинговые сообщения часто маскируются под банковские или служебные оповещения. Открывать их нельзя — сразу удаляйте и не переходите по ссылкам.

Ссылки для входа в аккаунты

Многие сервисы присылают ссылки для авторизации. Сохраните нужную ссылку в безопасном месте, а само SMS удалите, чтобы снизить риск несанкционированного доступа.

Банковские сообщения с остатком на счету

В отличие от одноразовых кодов, которые действуют всего несколько минут, информация о балансе и последние цифры карты может помочь мошенникам в случае потери телефона. Такие сообщения нужно удалять сразу после просмотра.

Напомним, шпионское ПО может годами скрываться в системе смартфона, маскируясь под обычные программы. Но киберэксперты назвали пять характерных признаков, которые помогут распознать нежелательную слежку и вовремя принять меры.

Также мы писали, что в Украине появилась новая мошенническая схема: злоумышленники маскируют фальшивые Telegram-боты под официальные сервисы банков. Пользователей просят ввести реквизиты карт — после чего средства мгновенно исчезают.

телефоны мошенничество смартфон СМС сообщения безопасность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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