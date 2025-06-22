Як розпізнати телефонних шахраїв — цифри в номері, на які не можна відповідати

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Телефонні шахраї набирають обертів, щодня вигадуючи нові способи, щоб виманити гроші у довірливих абонентів. Один із найпростіших захисних кроків — уважно стежити, з яких номерів надходять дзвінки, і не підіймати слухавку, якщо код чи формат виклику викликає сумніви.

Про те, як розпізнати, що телефонують шахраї, пише ТСН.

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Як розпізнати шахрайський номер

Перші символи після знака "+" позначають країну. Для України це +380, а, приміром, для Німеччини — +49. Виклик із незнайомого міжнародного коду може бути хитрощами зловмисників, які маскуються під "закордонний" контакт, аби ввести людину в оману.

Схожий ризик стосується і київських стаціонарних номерів: код +380 44 дедалі частіше зловживають спамери. Якщо у вас немає справ у столиці, варто двічі подумати, перш ніж відповідати.

Офіційні коди українських мобільних операторів давно відомі:

Київстар використовує +380 67, 68, 96, 97, 98 та 77;

Vodafone — +380 50, 66, 95, 99 і 75;

Lifecell — +380 63, 73 та 93.

Якщо виклик надходить із нетиповим поєднанням цифр, є ризик, що це шахрай.

Особливу обережність слід виявляти й при дзвінках із коротких сервісних номерів. Банки, мобільні оператори та великі компанії справді користуються такими каналами, утім аферисти нерідко копіюють їхній формат для обману. Краще проігнорувати невідомий короткий номер, якщо ви не чекали дзвінка.

Дедалі частіше зловмисники переходять і до месенджерів. У Viber чи Telegram шахраї можуть телефонувати з чужих або одноразових акаунтів, не супроводжуючи виклик текстовим поясненням. Безпечніше проігнорувати такий дзвінок, а за потреби перевірити контакт окремо.

Нагадаємо, Telegram має репутацію одного з найбезпечніших месенджерів, однак це не означає повну недоторканність. Платформа дедалі частіше стає ціллю хакерських атак, особливо щодо журналістів та активістів.

Також ми писали, що несподівані SMS із невідомих номерів можуть бути не просто спамом, а частиною продуманої шахрайської схеми. Знання основних прийомів зловмисників допоможе захистити персональні дані та гроші.