Как распознать телефонных мошенников — цифры в номере, на которые нельзя отвечать

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Телефонные мошенники набирают обороты, ежедневно придумывая новые способы, чтобы выманить деньги у доверчивых абонентов. Один из самых простых защитных шагов — внимательно следить, с каких номеров поступают звонки, и не поднимать трубку, если код или формат вызова вызывает сомнения.

О том, как распознать, что звонят мошенники, пишет ТСН.

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Первые символы после знака "+" обозначают страну. Для Украины это +380, а, например, для Германии — +49. Вызов с незнакомого международного кода может быть уловкой злоумышленников, которые маскируются под "зарубежный" контакт, чтобы ввести человека в заблуждение.

Похожий риск касается и киевских стационарных номеров: код +380 44 все чаще злоупотребляют спамеры. Если у вас нет дел в столице, стоит дважды подумать, прежде чем отвечать.

Официальные коды украинских мобильных операторов давно известны:

Киевстар использует +380 67, 68, 96, 97, 98 и 77;

Vodafone — +380 50, 66, 95, 99 и 75;

Lifecell — +380 63, 73 и 93.

Если вызов поступает с нетипичным сочетанием цифр, есть риск, что это мошенник.

Особую осторожность следует проявлять и при звонках с коротких сервисных номеров. Банки, мобильные операторы и крупные компании действительно пользуются такими каналами, но аферисты нередко копируют их формат для обмана. Лучше проигнорировать неизвестный короткий номер, если вы не ждали звонка.

Все чаще злоумышленники переходят и к мессенджерам. В Viber или Telegram мошенники могут звонить с чужих или одноразовых аккаунтов, не сопровождая вызов текстовым объяснением. Безопаснее проигнорировать такой звонок, а при необходимости проверить контакт отдельно.

Напомним, Telegram имеет репутацию одного из самых безопасных мессенджеров, однако это не означает полную неприкосновенность. Платформа все чаще становится целью хакерских атак, особенно в отношении журналистов и активистов.

Также мы писали, что неожиданные SMS с неизвестных номеров могут быть не просто спамом, а частью продуманной мошеннической схемы. Знание основных приемов злоумышленников поможет защитить персональные данные и деньги.