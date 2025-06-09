Як розпізнати шахрайське SMS-повідомлення — найпоширеніші схеми аферистів

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Несподівані SMS із незнайомих номерів уже стали буденним явищем, але за ними часто ховаються віртуозні аферисти. Розуміння їхніх методів допоможе вберегти особисті дані та заощадження.

Про це пише УНІАН.

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Як розпізнати небезпечне SMS і не стати жертвою

Телефонне шахрайство давно лідирує серед найпоширеніших схем обману. Аферисти видають себе за працівників банків і повідомляють про "заблокований" рахунок чи "підозрілі" транзакції, представляються поліцейськими, які нібито рятують ваших рідних, або надсилають емоційні прохання переказати гроші — усе це супроводжується SMS, які змушують діяти негайно.

У текстах таких повідомлень зазвичай зустрічаються:

мовні помилки;

нелогічні фрази;

вимоги повідомити персональні дані чи перейти за підозрілим посиланням;

пропозиції легкого заробітку чи виграшу;

різкі вказівки "діяти негайно";

раптові "зізнання в коханні" після короткого листування.

Ще одна прикмета — прохання перерахувати певну суму на "безпечний" рахунок. Якщо адресат дійсно знайомий, він, як правило, швидко зателефонує, а не вимагатиме відповіді лише текстом.

Поширені шаблони, що здаються безневинними, мають такий вигляд: "Терміново зателефонуйте за номером…", "Підтвердьте дані банківського рахунку", "Ви виграли приз, зв'яжіться з нами…", "У мене проблеми, перекинь гроші, не можу говорити". Ігноруйте такі SMS, навіть якщо йдеться про "переказ" коштів на вашу користь.

Окрема небезпека — коди підтвердження. Отримавши одноразовий пароль, зловмисники можуть ініціювати грошові перекази, зламати акаунти чи оформити покупки на ваше ім'я. Доступ до SMS вони здобувають через фішинг, злам смартфона, підміну SIM-картки або через незахищені мережі Wi-Fi. Так шахраї перехоплюють коди для авторизації в банківських застосунках, соцмережах та сервісах із конфіденційними даними.

Якщо вам усе-таки надійшло підозріле повідомлення, не передавайте особисту інформацію, не відкривайте сумнівні посилання й не переказуйте гроші на невідомі рахунки. Завершіть спілкування та зверніться до правоохоронців — це убезпечить вас і допоможе запобігти новим випадкам шахрайства.

Нагадаємо, у TikTok набирають популярності шахрайські відео, згенеровані штучним інтелектом, у яких нібито демонструється спосіб безплатної активації платного програмного забезпечення. Насправді ж ці ролики змушують користувачів запускати шкідливий код, що може завдати серйозної шкоди пристрою.

Також ми писали, що смартфони давно стали невіддільною частиною нашого повсякденного життя, однак водночас вони відкривають доступ для зловмисників. В Україні зростає кількість випадків телефонного шахрайства, і навіть попри зусилля правоохоронців рівень загрози залишається тривожно високим.