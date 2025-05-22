Телефонні шахраї в Україні — на які номери не варто відповідати

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфони вже давно стали незамінною частиною повсякденного життя. Але саме через них українці дедалі частіше стають жертвами телефонних шахраїв. Попри зусилля правоохоронців, рівень загрози досі залишається високим.

Про це пише ТСН.ua.

Реклама

Читайте також:

Як розпізнати небезпечні дзвінки

Особливу увагу слід звертати на виклики з міжнародними кодами. Якщо ви бачите на екрані номер, що починається з "+1", варто знати, що це код США. Дзвінки за кордон тарифікуються за вищими тарифами, тому навіть коротке з'єднання може спричинити неочікувані витрати.

З обережністю варто ставитися і до дзвінків з невідомих українських номерів. Часто за ними криється агресивна реклама або шахрайські схеми. Аналогічну настороженість слід проявляти до коротких номерів, як-от 700 або 800. Хоча вони належать офіційним комерційним службам, найчастіше це спам або вдало замаскована афера.

Особливої уваги заслуговують номери у форматі +3800. Зазвичай це дзвінки від організацій з пропозиціями пройти опитування чи надати особисті дані. Якщо ви не очікуєте на такий дзвінок, краще його проігнорувати.

Небезпека також криється в дзвінках через месенджери, де, за даними кіберполіції, сьогодні найактивніше випробовуються нові шахрайські схеми. Ще одна поширена тактика — підміна лише однієї чи двох цифр у номері відомого банку або компанії. Така візуальна схожість створює ілюзію безпеки, тому важливо уважно перевіряти кожну цифру.

У чому ризик нових номерів

Підключення нового "красивого" номера може мати несподівані наслідки. Адже ці номери нерідко були раніше прив'язані до чужих акаунтів у банках, соціальних мережах чи на маркетплейсах. Мобільні оператори періодично повертають до обігу неактивні номери, тому новий абонент може стати мимовільним власником чужих боргів або конфіденційної інформації.

Щоб уникнути проблем, перед зміною номера варто перевірити його історію та переконатися у відсутності ризиків. А в разі сумнівів краще зателефонувати до компанії самостійно, використовуючи офіційний номер, або звернутися по консультацію до оператора. Усе це може заощадити не лише час, а й нерви.

Нагадаємо, викрити шахраїв під час телефонної розмови можна за кількома типовими фразами. Якщо ви почули хоча б одну з них — краще негайно завершити виклик.

Також ми писали, що зловмисники дедалі частіше телефонують, представляючись працівниками банків, мобільних операторів або держустанов. Експерти з кібербезпеки радять ніколи не відповідати на такі дзвінки словом "так", аби не дати приводу для зловживань.