Телефонные мошенники в Украине — на какие номера не стоит отвечать

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны уже давно стали незаменимой частью повседневной жизни. Но именно из-за них украинцы все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Несмотря на усилия правоохранителей, уровень угрозы до сих пор остается высоким.

Об этом пишет ТСН.ua.

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Как распознать опасные звонки

Особое внимание следует обращать на вызовы с международными кодами. Если вы видите на экране номер, начинающийся с "+1", следует знать, что это код США. Звонки за границу тарифицируются по более высоким тарифам, поэтому даже короткое соединение может повлечь за собой неожиданные расходы.

С осторожностью стоит относиться и к звонкам с неизвестных украинских номеров. Часто за ними кроется агрессивная реклама или мошеннические схемы. Аналогичную настороженность следует проявлять к коротким номерам, таким как 700 или 800. Хотя они принадлежат официальным коммерческим службам, чаще всего это спам или удачно замаскированная афера.

Особого внимания заслуживают номера в формате +3800. Обычно это звонки от организаций с предложениями пройти опрос или предоставить личные данные. Если вы не ожидаете такой звонок, лучше его проигнорировать.

Опасность также кроется в звонках через мессенджеры, где, по данным киберполиции, сегодня активно испытываются новые мошеннические схемы. Еще одна распространенная тактика — подмена лишь одной или двух цифр в номере известного банка или компании. Такое визуальное сходство создает иллюзию безопасности, поэтому важно внимательно проверять каждую цифру.

В чем риск новых номеров

Подключение нового "красивого" номера может иметь неожиданные последствия. Ведь эти номера нередко были ранее привязаны к чужим аккаунтам в банках, социальных сетях или на маркетплейсах. Мобильные операторы периодически возвращают в оборот неактивные номера, поэтому новый абонент может стать невольным владельцем чужих долгов или конфиденциальной информации.

Чтобы избежать проблем, перед сменой номера стоит проверить его историю и убедиться в отсутствии рисков. А в случае сомнений лучше позвонить в компанию самостоятельно, используя официальный номер, или обратиться за консультацией к оператору. Все это может сэкономить не только время, но и нервы.

Напомним, разоблачить мошенников во время телефонного разговора можно по нескольким типичным фразам. Если вы услышали хотя бы одну из них — лучше немедленно завершить вызов.

Также мы писали, что злоумышленники все чаще звонят, представляясь работниками банков, мобильных операторов или госучреждений. Эксперты по кибербезопасности советуют никогда не отвечать на такие звонки словом "да", чтобы не дать повода для злоупотреблений.