Как распознать мошенническое SMS-сообщение — самые распространенные схемы аферистов

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Неожиданные SMS с незнакомых номеров уже стали обыденным явлением, но за ними часто скрываются виртуозные аферисты. Понимание их методов поможет уберечь личные данные и сбережения.

Об этом пишет УНИАН.

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Телефонное мошенничество давно лидирует среди самых распространенных схем обмана. Аферисты выдают себя за работников банков и сообщают о "заблокированном" счете или "подозрительных" транзакциях, представляются полицейскими, которые якобы спасают ваших родных, или присылают эмоциональные просьбы перевести деньги — все это сопровождается SMS, которые заставляют действовать немедленно.

В текстах таких сообщений обычно встречаются:

речевые ошибки;

нелогичные фразы;

требования сообщить персональные данные или перейти по подозрительной ссылке;

предложения легкого заработка или выигрыша;

резкие указания "действовать немедленно";

внезапные "признания в любви" после короткой переписки.

Еще одна примета — просьба перечислить определенную сумму на "безопасный" счет. Если адресат действительно знаком, он, как правило, быстро позвонит, а не потребует ответа только текстом.

Распространенные шаблоны, которые кажутся невинными, выглядят следующим образом: "Срочно позвоните по номеру...", "Подтвердите данные банковского счета", "Вы выиграли приз, свяжитесь с нами...", "У меня проблемы, перекинь деньги, не могу говорить". Игнорируйте такие SMS, даже если речь идет о "переводе" средств в вашу пользу.

Отдельная опасность — коды подтверждения. Получив одноразовый пароль, злоумышленники могут инициировать денежные переводы, взломать аккаунты или оформить покупки на ваше имя. Доступ к SMS они получают через фишинг, взлом смартфона, подмену SIM-карты или через незащищенные сети Wi-Fi. Так мошенники перехватывают коды для авторизации в банковских приложениях, соцсетях и сервисах с конфиденциальными данными.

Если вам все-таки пришло подозрительное сообщение, не передавайте личную информацию, не открывайте сомнительные ссылки и не переводите деньги на неизвестные счета. Завершите общение и обратитесь к правоохранителям — это обезопасит вас и поможет предотвратить новые случаи мошенничества.

Напомним, в TikTok набирают популярность мошеннические видео, сгенерированные искусственным интеллектом, в которых якобы демонстрируется способ бесплатной активации платного программного обеспечения. На самом же деле эти ролики заставляют пользователей запускать вредоносный код, что может нанести серьезный вред устройству.

Также мы писали, что смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако в то же время они открывают доступ для злоумышленников. В Украине растет количество случаев телефонного мошенничества, и даже несмотря на усилия правоохранителей уровень угрозы остается тревожно высоким.