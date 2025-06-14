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Українцям дзвонять і мовчать — навіщо шахраї це роблять

14 червня 2025 16:12
Володимир Мололкін - редактор
Телефонні дзвінки, під час яких мовчання — чому вони насправді небезпечні
Старий дисковий телефон зі знятою трубкою. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Останнім часом українці все частіше отримують дзвінки з незнайомих номерів, де на іншому кінці дроту – тиша, після якої з'єднання обривається. Такі "німі" виклики видаються безпечними, та насправді вони можуть бути першою ланкою складніших шахрайських схем.

Про це пише ТСН.

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Чому мовчать у слухавці

"Німі" дзвінки — один із найпоширеніших прийомів телефонних аферистів. Коли абонент відповідає, шахраї досягають одразу двох цілей. По-перше, вони переконуються, що номер активний і ним користуються, а по-друге, отримують зразок голосу потенційної жертви. Навіть кількох слів достатньо, аби згодом, використовуючи штучний інтелект, зімітувати цей голос і застосувати в складніших махінаціях. Іноді після короткої паузи зловмисники миттєво обривають виклик, сподіваючись, що власник номера передзвонить — тоді з рахунку можуть зникнути гроші.

Найпростіший спосіб убезпечитися — не відповідати на дзвінки з невідомих номерів. Якщо ж ви таки підняли слухавку й почули тишу, краще негайно завершити розмову: так шахраям буде складніше записати ваш голос. Додайте підозрілий номер до "чорного списку" — це унеможливить повторні виклики.

Водночас важливо пам'ятати, що не кожен незнайомий номер належить аферистам: інколи це може бути близька людина, яка змінила телефон або втратила свій пристрій. Остаточне рішення — відповідати чи ні — залишається за вами.

Нагадаємо, смартфони давно стали невіддільною частиною нашого щоденного життя. Водночас саме вони дедалі частіше стають каналом, через який українці потрапляють у пастки телефонних шахраїв.

Також ми писали, що викрити шахрая під час розмови можна за кількома типово підозрілими фразами. Якщо ви чуєте хоча б одну з них — не зволікайте, завершуйте розмову негайно.

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