Як заблокувати дзвінки з незнайомих номерів — інструкція для Android та iOS

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Сучасні смартфони дозволяють кількома дотиками назавжди позбутися набридливих або підозрілих дзвінків. Зробити це можна на будь-якому Android-пристрої та iPhone без сторонньої допомоги.

Про це пише OBOZ.ua.

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Як відключити дзвінки з незнайомих номерів на Android та iOS

На Android зайдіть у додаток "Телефон" та відкрийте журнал викликів. Натисніть і трохи потримайте номер, від якого більше не хочете отримувати дзвінки, доки не з'явиться контекстне меню. Система одразу запропонує пункт "Заблокувати номер" або "Заблокувати/поскаржитися на спам" — підтвердьте вибір, і контакт більше не потурбує вас. Якщо ж потрібно заборонити дзвінки від кількох номерів або від невідомих абонентів, перейдіть у меню "Налаштування" — "Блокування номерів" (у деяких моделях це може бути "Заблоковані номери") і додайте потрібні контакти вручну чи активуйте опцію автоматичного блокування невідомих викликів. У фірмових оболонках Xiaomi чи Huawei для цієї ж мети може існувати окрема секція "Безпека" або "Антиспам".

Власники iPhone так само можуть забути про небажані дзвінки. Найшвидший спосіб — відкрити вкладку "Останні" у програмі "Телефон", торкнутися піктограми "і" біля потрібного номера, після чого прогорнути вниз і натиснути "Заблокувати абонента". Другий варіант передбачає похід до "Налаштування" — "Телефон" — "Заблоковані контакти", де можна додати збережений номер до списку блокування. Аби взагалі не чути незнайомців, увімкніть функцію "Заглушення невідомих абонентів" — усі дзвінки з номерів, яких немає у контактах чи списку нещодавніх, автоматично перенаправлятимуться на голосову пошту.

Якщо системних інструментів виявилося замало, користувачі обох платформ можуть підсилити захист сторонніми антиспам-застосунками на кшталт Truecaller, Hiya чи Call Blocker. Вони аналізують бази спамерів у реальному часі та забороняють підозрілі виклики ще до того, як телефон задзвонить.

Нагадаємо, реклама в сучасних смартфонах на Android та iOS з'являється не лише у встановлених застосунках, а й може виникати під час використання пристрою та навіть проникати у системні розділи. Така нав'язливість не тільки дратує користувачів, але й негативно впливає на швидкодію смартфона.

Також ми писали, що Apple підтвердила дату проведення щорічної конференції для розробників WWDC 2025 — вона стартує 9 червня. Однією з ключових презентацій стане оновлення iOS 19 з редизайном інтерфейсу, вдосконаленою навігацією, ШІ-можливостями та глибшою інтеграцією в екосистему Apple.