Как заблокировать звонки с незнакомых номеров — инструкция для Android и iOS

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Современные смартфоны позволяют несколькими касаниями навсегда избавиться от надоедливых или подозрительных звонков. Сделать это можно на любом Android-устройстве и iPhone без посторонней помощи.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Как отключить звонки с незнакомых номеров на Android и iOS

На Android зайдите в приложение "Телефон" и откройте журнал вызовов. Нажмите и немного подержите номер, от которого больше не хотите получать звонки, пока не появится контекстное меню. Система сразу предложит пункт "Заблокировать номер" или "Заблокировать/жаловаться на спам" — подтвердите выбор, и контакт больше не побеспокоит вас. Если нужно запретить звонки от нескольких номеров или от неизвестных абонентов, перейдите в меню "Настройки" — "Блокировка номеров" (в некоторых моделях это может быть "Заблокированные номера") и добавьте нужные контакты вручную или активируйте опцию автоматической блокировки неизвестных вызовов. В фирменных оболочках Xiaomi или Huawei для этой же цели может существовать отдельная секция "Безопасность" или "Антиспам".

Владельцы iPhone так же могут забыть о нежелательных звонках. Самый быстрый способ — открыть вкладку "Последние" в программе "Телефон", коснуться пиктограммы "i" возле нужного номера, после чего пролистать вниз и нажать "Заблокировать абонента". Второй вариант предусматривает поход в "Настройки" — "Телефон" — "Заблокированные контакты", где можно добавить сохраненный номер в список блокировки. Чтобы вообще не слышать незнакомцев, включите функцию "Заглушение неизвестных абонентов" — все звонки с номеров, которых нет в контактах или списке недавних, будут автоматически перенаправляться на голосовую почту.

Если системных инструментов оказалось мало, пользователи обеих платформ могут усилить защиту сторонними антиспам-приложениями вроде Truecaller, Hiya или Call Blocker. Они анализируют базы спамеров в реальном времени и запрещают подозрительные вызовы еще до того, как телефон зазвонит.

Напомним, реклама в современных смартфонах на Android и iOS появляется не только в установленных приложениях, но и может возникать во время использования устройства и даже проникать в системные разделы. Такая навязчивость не только раздражает пользователей, но и негативно влияет на быстродействие смартфона.

Также мы писали, что Apple подтвердила дату проведения ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2025 — она стартует 9 июня. Одной из ключевых презентаций станет обновление iOS 19 с редизайном интерфейса, усовершенствованной навигацией, ИИ-возможностями и более глубокой интеграцией в экосистему Apple.