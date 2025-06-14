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Украинцам звонят и молчат — зачем мошенники это делают

14 июня 2025 16:12
Владимир Мололкин - редактор
Телефонные звонки, во время которых молчание — почему они на самом деле опасны
Старый дисковый телефон со снятой трубкой. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В последнее время украинцы все чаще получают звонки с незнакомых номеров, где на другом конце провода — тишина, после которой соединение обрывается. Такие "немые" вызовы кажутся безопасными, но на самом деле они могут быть первым звеном сложных мошеннических схем.

Об этом пишет ТСН.

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Почему молчат в трубке

"Немые" звонки — один из самых распространенных приемов телефонных аферистов. Когда абонент отвечает, мошенники достигают сразу двух целей. Во-первых, они убеждаются, что номер активен и им пользуются, а во-вторых, получают образец голоса потенциальной жертвы. Даже нескольких слов достаточно, чтобы впоследствии, используя искусственный интеллект, сымитировать этот голос и применить в более сложных махинациях. Иногда после короткой паузы злоумышленники мгновенно обрывают вызов, надеясь, что владелец номера перезвонит — тогда со счета могут исчезнуть деньги.

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Самый простой способ обезопасить себя — не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Если вы таки подняли трубку и услышали тишину, лучше немедленно завершить разговор: так мошенникам будет сложнее записать ваш голос. Добавьте подозрительный номер в "черный список" — это сделает невозможным повторные вызовы.

В то же время важно помнить, что не каждый незнакомый номер принадлежит аферистам: иногда это может быть близкий человек, который сменил телефон или потерял свое устройство. Окончательное решение — отвечать или нет — остается за вами.

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Напомним, смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В то же время именно они все чаще становятся каналом, через который украинцы попадают в ловушки телефонных мошенников.

Также мы писали, что разоблачить мошенника во время разговора можно по нескольким типично подозрительным фразам. Если вы слышите хотя бы одну из них — не медлите, завершайте разговор немедленно.

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