Ознаки телефонного шахрая — як розпізнати афериста за п'ятьма сигналами

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Телефонні аферисти дедалі частіше видають себе за працівників банку, поліції чи навіть родичів у біді, аби виманити гроші. Розпізнати їх можна за кількома характерними сигналами, і чим швидше ви їх помітите, тим менше шансів потрапити в пастку.

Про це пише ТСН.

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Тиск і паніка

Фрази на кшталт "На вашому рахунку підозріла активність" або "Картку заблокують через 10 хвилин" покликані збити вас з пантелику й змусити діяти негайно. Якщо співрозмовник квапить і залякує — це майже напевно шахрай.

Вимога персональних даних

Жоден банк не запитує телефоном CVV-код, ПІН чи SMS-код. Повідомивши ці дані, ви фактично відкриваєте доступ до всіх коштів на рахунку.

Незнайомий номер і підозріла манера

Дзвінки з невідомих номерів, неприродний голос, шаблонні фрази або нав'язливість — характерні риси зловмисників. Вони часто користуються IP-телефонією, тому звук може бути спотвореним.

"Виграш" або "подарунок" з доплатою

Пропозиція автомобіля, великої суми чи смартфона в розіграші, в якому ви не брали участі, — класичний прийом шахраїв. Найменший "службовий платіж" чи "податок" — сигнал одразу припинити розмову.

Наполегливе встановлення додатка

Під виглядом банківської програми або "підтвердження особи" зловмисники можуть надіслати шкідливий софт і заволодіти пристроєм. Аналогічна небезпека чатуватиме у SMS із підозрілими посиланнями.

Якщо у вас виникли сумніви:

відразу кладіть слухавку, щойно відчуєте підозру;

передзвоніть до установи за офіційним номером, указаним на її сайті;

не переходьте за сумнівними посиланнями;

ніколи не повідомляйте коди з SMS, навіть якщо телефонують "службовці банку".

Нагадаємо, щодня ми отримуємо десятки повідомлень, але деякі з них становлять реальну загрозу безпеці. Експерти радять не зберігати підозрілі SMS чи листування — краще видалити їх одразу, не відкриваючи посилання.

Також ми писали, що українські мобільні оператори невдовзі зможуть автоматично блокувати нав'язливі спам-дзвінки. Мінцифра надала інструменти, які допоможуть захистити абонентів від шахрайських викликів і небажаної реклами.