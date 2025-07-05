Ознаки телефонного шахрая — як розпізнати афериста за п'ятьма сигналами

Телефонують аферисти — 5 фраз, які повинні вас зупинити
Телефонні аферисти дедалі частіше видають себе за працівників банку, поліції чи навіть родичів у біді, аби виманити гроші. Розпізнати їх можна за кількома характерними сигналами, і чим швидше ви їх помітите, тим менше шансів потрапити в пастку.
Про це пише ТСН.
Тиск і паніка
Фрази на кшталт "На вашому рахунку підозріла активність" або "Картку заблокують через 10 хвилин" покликані збити вас з пантелику й змусити діяти негайно. Якщо співрозмовник квапить і залякує — це майже напевно шахрай.
Вимога персональних даних
Жоден банк не запитує телефоном CVV-код, ПІН чи SMS-код. Повідомивши ці дані, ви фактично відкриваєте доступ до всіх коштів на рахунку.
Незнайомий номер і підозріла манера
Дзвінки з невідомих номерів, неприродний голос, шаблонні фрази або нав'язливість — характерні риси зловмисників. Вони часто користуються IP-телефонією, тому звук може бути спотвореним.
"Виграш" або "подарунок" з доплатою
Пропозиція автомобіля, великої суми чи смартфона в розіграші, в якому ви не брали участі, — класичний прийом шахраїв. Найменший "службовий платіж" чи "податок" — сигнал одразу припинити розмову.
Наполегливе встановлення додатка
Під виглядом банківської програми або "підтвердження особи" зловмисники можуть надіслати шкідливий софт і заволодіти пристроєм. Аналогічна небезпека чатуватиме у SMS із підозрілими посиланнями.
Якщо у вас виникли сумніви:
- відразу кладіть слухавку, щойно відчуєте підозру;
- передзвоніть до установи за офіційним номером, указаним на її сайті;
- не переходьте за сумнівними посиланнями;
- ніколи не повідомляйте коди з SMS, навіть якщо телефонують "службовці банку".
Нагадаємо, щодня ми отримуємо десятки повідомлень, але деякі з них становлять реальну загрозу безпеці. Експерти радять не зберігати підозрілі SMS чи листування — краще видалити їх одразу, не відкриваючи посилання.
Також ми писали, що українські мобільні оператори невдовзі зможуть автоматично блокувати нав'язливі спам-дзвінки. Мінцифра надала інструменти, які допоможуть захистити абонентів від шахрайських викликів і небажаної реклами.
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