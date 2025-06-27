Мобільний спам в Україні блокуватимуть автоматично — що зміниться

Засмучений чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Невдовзі українські мобільні абоненти перестануть отримувати нав'язливі "продажні" дзвінки та шахрайські пропозиції. Міністерство цифрової трансформації надало операторам інструменти, які дозволять поступово й автоматично відсівати спам-виклики та потенційно небезпечну рекламу.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

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Щоб зберегти можливість телефонувати клієнтам, будь-яка компанія має укласти з оператором договір і зареєструвати номери, з яких здійснюватиме дзвінки. Водночас невідомі чи несертифіковані номери ризикують бути автоматично заблокованими. Користувачі також отримають важіль впливу: достатньо поскаржитися на нав'язливий дзвінок, і оператор зможе оперативно відключити його джерело.

Окрім боротьби зі спамом, оновлені правила посилюють прозорість послуг. У персональному кабінеті тепер можна не лише відстежувати всі витрати, а й власноруч відключати контент-послуги без звернення до контакт-центру. Також у договорі має бути чітко зазначена швидкість доступу до інтернету: якщо провайдер обіцяє 100 Мбіт/с, а фактично надає 40 Мбіт/с, це вважається порушенням, на яке абонент може поскаржитися до НКЕК чи навіть до суду.

Для українців у зоні бойових дій передбачено окремі пільги:

навіть за прострочення оплати зв'язок не відключатиметься;

SIM-картки не блокуватимуться;

при першому вході в мережу користувачі отримують безоплатний стартовий пакет хвилин та мегабайтів.

Таким чином, нові норми одночасно посилюють захист від спаму й гарантують підтримку тим, хто зараз перебуває в найскладніших умовах.

Нагадаємо, останнім часом українці дедалі частіше стикаються з "німими" дзвінками — викликами з незнайомих номерів, під час яких на іншому кінці дроту панує тиша. Хоча це може здатися дрібницею, такі виклики нерідко є частиною складніших шахрайських схем.

Також ми писали, що сучасні смартфони мають вбудовані інструменти для блокування небажаних викликів. На Android та iPhone можна за лічені секунди заборонити контакти від окремих номерів або активувати фільтрацію спаму.