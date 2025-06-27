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Спам-вызовы в Украине исчезнут — что изменится для абонентов

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 15:27
Мобильный спам в Украине будут блокировать автоматически — что изменится
Расстроенный мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Как это будет работать и что изменится для абонентов

Вскоре украинские мобильные абоненты перестанут получать навязчивые "продажные" звонки и мошеннические предложения. Министерство цифровой трансформации предоставило операторам инструменты, которые позволят постепенно и автоматически отсеивать спам-вызовы и потенциально опасную рекламу.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

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Чтобы сохранить возможность звонить клиентам, любая компания должна заключить с оператором договор и зарегистрировать номера, с которых будет осуществлять звонки. В то же время неизвестные или несертифицированные номера рискуют быть автоматически заблокированными. Пользователи также получат рычаг влияния: достаточно пожаловаться на навязчивый звонок, и оператор сможет оперативно отключить его источник.

Кроме борьбы со спамом, обновленные правила усиливают прозрачность услуг. В персональном кабинете теперь можно не только отслеживать все расходы, но и самостоятельно отключать контент-услуги без обращения в контакт-центр. Также в договоре должна быть четко указана скорость доступа к интернету: если провайдер обещает 100 Мбит/с, а фактически предоставляет 40 Мбит/с, это считается нарушением, на которое абонент может пожаловаться в НКЭК или даже в суд.

Для украинцев в зоне боевых действий предусмотрены отдельные льготы:

  • даже за просрочку оплаты связь не будет отключаться;
  • SIM-карты не будут блокироваться;
  • при первом входе в сеть пользователи получают бесплатный стартовый пакет минут и мегабайтов.

Таким образом, новые нормы одновременно усиливают защиту от спама и гарантируют поддержку тем, кто сейчас находится в самых сложных условиях.

Напомним, в последнее время украинцы все чаще сталкиваются с "немыми" звонками — вызовами с незнакомых номеров, во время которых на другом конце провода царит тишина. Хотя это может показаться мелочью, такие вызовы нередко являются частью более сложных мошеннических схем.

Также мы писали, что современные смартфоны имеют встроенные инструменты для блокировки нежелательных вызовов. На Android и iPhone можно за считанные секунды запретить контакты от отдельных номеров или активировать фильтрацию спама.

украинцы мошенничество звонки мобильный оператор спам
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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