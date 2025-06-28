Видаліть їх негайно — які повідомлення не можна зберігати на телефоні

Вони небезпечні для телефону — які SMS краще одразу видаляти
Щодня ми отримуємо десятки SMS і чат-повідомлень, але частина з них несе реальну загрозу для даних і грошей. Експерти нагадують, що деякі повідомлення краще не зберігати, а без зволікання видаляти.
Про це пише ТСН.
Чому певні SMS і чати несуть ризик
Кіберзлочинці дедалі частіше полюють не лише на паролі, а й на випадкові шматочки інформації з вашого смартфона, які допомагають зламати акаунти або отримати доступ до коштів. Опинившись у чужих руках, звичайне повідомлення може стати ключем до ваших особистих даних.
Повідомлення з логінами та паролями
Під час реєстрації нових облікових записів деякі сервіси автоматично надсилають ваш логін і пароль у вигляді SMS. Це зручно, але небезпечно: якщо зловмисник отримає доступ до листування, він без проблем увійде у ваш акаунт. Щойно отримаєте такі дані — впишіть їх у менеджер паролів і видаліть саме повідомлення.
Особисті повідомлення
Фото, приватні листування та інша чутлива інформація можуть перетворитися на інструмент шантажу, якщо телефон загубиться або опиниться в руках злодіїв. Щоб уникнути ризику, видаляйте особистий контент або зберігайте його в зашифрованих сховищах, а не у відкритих чатах.
SMS із підозрілими посиланнями
Фішингові атаки нерідко маскуються під "термінові" банківські чи службові повідомлення. Найкраща стратегія — не відкривати такі SMS і не натискати на вкладені лінки, а одразу відправляти їх у кошик.
Лінки для входу в акаунти
Деякі сервіси надсилають багаторазові посилання для авторизації. Перекопіюйте потрібну адресу в безпечне місце, захищене паролем, а оригінальне повідомлення видаліть: це мінімізує ризик несанкціонованого доступу до вашого кабінету.
Банківські SMS про залишок коштів
Одноразові коди підтвердження можна залишати: вони діють лише кілька хвилин. Інша річ — SMS із залишком на картці та останніми цифрами рахунку: у разі втрати телефону ця інформація допоможе шахраям. Видаляйте такі повідомлення одразу після перегляду.
Нагадаємо, телефонні шахраї постійно вдосконалюють свої методи, а отже, обачність залишається найкращим захистом. Звертайте увагу на підозрілі номери та не відповідайте на виклики з незнайомими кодами.
Також ми писали, що навіть безмовні дзвінки з незнайомих номерів можуть бути не такими безпечними, як здається. Так звані "німі" виклики часто є тестовим етапом у складніших схемах обману.
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