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Вони небезпечні для телефону — які SMS краще одразу видаляти

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 16:12
Видаліть їх негайно — які повідомлення не можна зберігати на телефоні
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому певні SMS і чати несуть ризик Повідомлення з логінами та паролями Особисті повідомлення SMS із підозрілими посиланнями Лінки для входу в акаунти Банківські SMS про залишок коштів

Щодня ми отримуємо десятки SMS і чат-повідомлень, але частина з них несе реальну загрозу для даних і грошей. Експерти нагадують, що деякі повідомлення краще не зберігати, а без зволікання видаляти.

Про це пише ТСН.

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Чому певні SMS і чати несуть ризик

Кіберзлочинці дедалі частіше полюють не лише на паролі, а й на випадкові шматочки інформації з вашого смартфона, які допомагають зламати акаунти або отримати доступ до коштів. Опинившись у чужих руках, звичайне повідомлення може стати ключем до ваших особистих даних.

Повідомлення з логінами та паролями

Під час реєстрації нових облікових записів деякі сервіси автоматично надсилають ваш логін і пароль у вигляді SMS. Це зручно, але небезпечно: якщо зловмисник отримає доступ до листування, він без проблем увійде у ваш акаунт. Щойно отримаєте такі дані — впишіть їх у менеджер паролів і видаліть саме повідомлення.

Особисті повідомлення

Фото, приватні листування та інша чутлива інформація можуть перетворитися на інструмент шантажу, якщо телефон загубиться або опиниться в руках злодіїв. Щоб уникнути ризику, видаляйте особистий контент або зберігайте його в зашифрованих сховищах, а не у відкритих чатах.

SMS із підозрілими посиланнями

Фішингові атаки нерідко маскуються під "термінові" банківські чи службові повідомлення. Найкраща стратегія — не відкривати такі SMS і не натискати на вкладені лінки, а одразу відправляти їх у кошик.

Лінки для входу в акаунти

Деякі сервіси надсилають багаторазові посилання для авторизації. Перекопіюйте потрібну адресу в безпечне місце, захищене паролем, а оригінальне повідомлення видаліть: це мінімізує ризик несанкціонованого доступу до вашого кабінету.

Банківські SMS про залишок коштів

Одноразові коди підтвердження можна залишати: вони діють лише кілька хвилин. Інша річ — SMS із залишком на картці та останніми цифрами рахунку: у разі втрати телефону ця інформація допоможе шахраям. Видаляйте такі повідомлення одразу після перегляду.

Нагадаємо, телефонні шахраї постійно вдосконалюють свої методи, а отже, обачність залишається найкращим захистом. Звертайте увагу на підозрілі номери та не відповідайте на виклики з незнайомими кодами.

Також ми писали, що навіть безмовні дзвінки з незнайомих номерів можуть бути не такими безпечними, як здається. Так звані "німі" виклики часто є тестовим етапом у складніших схемах обману.

телефони шахрайство персональні дані повідомлення дзвінки безпека
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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