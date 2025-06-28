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Они опасны для телефона — какие SMS лучше сразу удалять

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 16:12
Удалите их немедленно — какие сообщения нельзя сохранять на телефоне
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Сообщения с логинами и паролями Личные сообщения SMS с подозрительными ссылками Линки для входа в аккаунты Банковские SMS об остатке средств Почему определенные SMS и чаты несут риск

Ежедневно мы получаем десятки SMS и чат-сообщений, но часть из них несет реальную угрозу для данных и денег. Эксперты напоминают, что некоторые сообщения лучше не сохранять, а без промедления удалять.

Об этом пишет ТСН.

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Почему определенные SMS и чаты несут риск

Киберпреступники все чаще охотятся не только на пароли, но и на случайные кусочки информации с вашего смартфона, которые помогают взломать аккаунты или получить доступ к средствам. Оказавшись в чужих руках, обычное сообщение может стать ключом к вашим личным данным.

Сообщения с логинами и паролями

При регистрации новых учетных записей некоторые сервисы автоматически присылают ваш логин и пароль в виде SMS. Это удобно, но опасно: если злоумышленник получит доступ к переписке, он без проблем войдет в ваш аккаунт. Как только получите такие данные — впишите их в менеджер паролей и удалите само сообщение.

Личные сообщения

Фото, личные переписки и другая чувствительная информация могут превратиться в инструмент шантажа, если телефон потеряется или окажется в руках воров. Чтобы избежать риска, удаляйте личный контент или храните его в зашифрованных хранилищах, а не в открытых чатах.

SMS с подозрительными ссылками

Фишинговые атаки нередко маскируются под "срочные" банковские или служебные сообщения. Лучшая стратегия — не открывать такие SMS и не нажимать на вложенные ссылки, а сразу отправлять их в корзину.

Линки для входа в аккаунты

Некоторые сервисы присылают многократные ссылки для авторизации. Перекопируйте нужный адрес в безопасное место, защищенное паролем, а оригинальное сообщение удалите: это минимизирует риск несанкционированного доступа к вашему кабинету.

Банковские SMS об остатке средств

Одноразовые коды подтверждения можно оставлять: они действуют всего несколько минут. Другое дело — SMS с остатком на карте и последними цифрами счета: в случае потери телефона эта информация поможет мошенникам. Удаляйте такие сообщения сразу после просмотра.

Напомним, телефонные мошенники постоянно совершенствуют свои методы, а значит, осмотрительность остается лучшей защитой. Обращайте внимание на подозрительные номера и не отвечайте на вызовы с незнакомыми кодами.

Также мы писали, что даже безмолвные звонки с незнакомых номеров могут быть не такими безопасными, как кажется. Так называемые "немые" вызовы часто являются тестовым этапом в сложных схемах обмана.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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