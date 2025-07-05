Признаки телефонного мошенника — как распознать афериста по пяти сигналам

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Телефонные аферисты все чаще выдают себя за работников банка, полиции или даже родственников в беде, чтобы выманить деньги. Распознать их можно по нескольким характерным сигналам, и чем быстрее вы их заметите, тем меньше шансов попасть в ловушку.

Об этом пишет ТСН.

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Давление и паника

Фразы вроде "На вашем счету подозрительная активность" или "Карту заблокируют через 10 минут" призваны сбить вас с толку и заставить действовать немедленно. Если собеседник торопит и запугивает — это почти наверняка мошенник.

Требование персональных данных

Ни один банк не запрашивает по телефону CVV-код, ПИН или SMS-код. Сообщив эти данные, вы фактически открываете доступ ко всем средствам на счете.

Незнакомый номер и подозрительная манера разговора

Звонки с неизвестных номеров, неестественный голос, шаблонные фразы или навязчивость — характерные черты злоумышленников. Они часто пользуются IP-телефонией, поэтому звук может быть искаженным.

"Выигрыш" или "подарок" с доплатой

Предложение автомобиля, крупной суммы или смартфона в розыгрыше, в котором вы не участвовали, — классический прием мошенников. Малейший "служебный платеж" или "налог" — сигнал сразу прекратить разговор.

Настойчивая установка приложения

Под видом банковской программы или "подтверждения личности" злоумышленники могут прислать вредоносный софт и завладеть устройством. Аналогичная опасность будет подстерегать в SMS с подозрительными ссылками.

Если у вас возникли сомнения:

сразу кладите трубку, как только почувствуете подозрение;

перезвоните в учреждение по официальному номеру, указанному на его сайте;

не переходите по сомнительным ссылкам;

никогда не сообщайте коды из SMS, даже если звонят "служащие банка".

Напомним, ежедневно мы получаем десятки сообщений, но некоторые из них представляют реальную угрозу безопасности. Эксперты советуют не сохранять подозрительные SMS или переписки — лучше удалить их сразу, не открывая ссылки.

Также мы писали, что украинские мобильные операторы вскоре смогут автоматически блокировать навязчивые спам-звонки. Минцифра предоставила инструменты, которые помогут защитить абонентов от мошеннических вызовов и нежелательной рекламы.