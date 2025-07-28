Как распознать телефонных мошенников и заставить их замолчать — 6 проверенных советов

Человек в темной одежде в капюшоне с телефоном в руках. Фото: Freepik

Телефонные аферисты способны испортить настроение и даже лишить денег, если поддаться их манипуляциям. Существуют проверенные приемы, которые помогают быстро сорвать их сценарий и заставить прекратить звонок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отпугнуть телефонных мошенников.

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Как вести себя во время подозрительного звонка

Первое, что вы должны сделать, — сохранять спокойствие. Когда вам звонят с угрозами или требованием срочно перевести средства, стоит сразу дать понять, что вы не поддаетесь на давление: скажите, что сами перезвоните в банк или учреждение, от имени которого обращаются, чтобы проверить информацию. Такая реакция часто лишает мошенников интереса, ведь их схема построена на спешке и запугивании.

Еще один эффективный прием — уверенно представиться работником правоохранительных органов и попросить служебные данные собеседника, назвав вымышленное звание. Большинство аферистов избегает даже намека на внимание со стороны силовиков и обычно мгновенно завершает разговор.

Если же от вас пытаются выманить деньги, можно прямо сказать, что на ваших счетах нет средств: когда становится очевидно, что нажиться нечем, пыл собеседника быстро угасает.

Полезно также задавать встречные уточнения — просить номер их "служебного" телефона, полное название организации и объяснение, на каком основании требуют ваши персональные данные. Такие вопросы часто загоняют мошенников в тупик.

Показательна также реакция на просьбу перезвонить позже. Настоящие работники банков или государственных учреждений спокойно соглашаются на паузу, тогда как аферисты начинают нервничать и давить на "срочность" — это четкий сигнал, что перед вами обман.

И главное правило безопасности, о котором следует помнить всегда: банки, налоговая служба или правоохранительные органы не просят переводить деньги по телефону, не угрожают арестом и не спрашивают коды из SMS-сообщений. Если слышите такие требования — это мошенническая атака, которую следует немедленно прекратить.

Напомним, большинство сообщений, которые мы получаем ежедневно, кажутся привычными, но среди них могут скрываться опасные. Эксперты предостерегают, что один неосмотрительный клик — и вы рискуете потерять деньги или личную информацию.

Также мы писали, что телефонные мошенники все искуснее маскируются под работников банков, полиции или даже близких людей. Они давят на эмоции, но их можно разоблачить, если знать типичные трюки, которыми они пользуются.