Небезпечні дзвінки — як розпізнати шахраїв за номером телефону

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Щодня аферисти вигадують нові способи, щоб видурити гроші у довірливих абонентів. Один із найпростіших методів захисту — уважно дивитися, із яких номерів надходить дзвінок, і не брати слухавку, якщо цифри чи формат викликають підозру.

Про це пише ТСН.

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Як розпізнати шахрайський дзвінок

Перші символи після знака "+" позначають країну. Для України це +380, а, наприклад, для Німеччини — +49. Виклик із незнайомого міжнародного коду може виявитися хитрощами зловмисників, які маскуються під "закордонний" контакт.

Схожий ризик існує і з київськими стаціонарними номерами: код +380 44 часто використовують спамери. Якщо у вас немає справ у столиці, подумайте двічі, перш ніж відповідати.

Українські мобільні оператори мають офіційні коди:

Київстар — +380 67, 68, 96, 97, 98, 77;

Vodafone — +380 50, 66, 95, 99, 75;

Lifecell — +380 63, 73, 93.

Якщо дзвінок надходить із нетиповим поєднанням цифр, це вагома підстава запідозрити шахрайство.

Особливо обережними варто бути й при викликах із коротких сервісних номерів. Банки, мобільні оператори та великі компанії справді користуються такими каналами, утім аферисти нерідко копіюють їхній формат. Краще ігнорувати невідомий короткий номер, якщо ви не чекали дзвінка.

Шахраї дедалі частіше переходять і до месенджерів. У Viber чи Telegram вони телефонують із чужих або одноразових акаунтів, не супроводжуючи виклик жодним текстом. Безпечніше відхилити такий дзвінок і перевірити контакт окремо, якщо виникне потреба.

Нагадаємо, німі телефонні дзвінки переслідують користувачів уже кілька років: іноді на смартфон може надійти кілька "порожніх" викликів поспіль. Попри відсутність розмови, мета таких дзвінків цілком реальна — перевірити, чи номер активний і чи відповідає на нього людина.

Також ми писали, що щодня ми отримуємо десятки SMS і повідомлень у месенджерах, але деякі з них можуть становити реальну загрозу для особистих даних і коштів. Експерти радять одразу видаляти підозрілі повідомлення, не зберігаючи їх у пам'яті пристрою.