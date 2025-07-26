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Звонят мошенники — не отвечайте на номера с этими цифрами

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 16:12
Опасные звонки — как распознать мошенников по номеру телефона
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Ежедневно аферисты придумывают новые способы, чтобы выманить деньги у доверчивых абонентов. Один из самых простых методов защиты — внимательно смотреть, с каких номеров поступает звонок, и не брать трубку, если цифры или формат вызывают подозрение.

Об этом пишет ТСН.

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Первые символы после знака "+" обозначают страну. Для Украины это +380, а, например, для Германии — +49. Вызов с незнакомого международного кода может оказаться уловкой злоумышленников, которые маскируются под "зарубежный" контакт.

Похожий риск существует и с киевскими стационарными номерами: код +380 44 часто используют спамеры. Если у вас нет дел в столице, подумайте дважды, прежде чем отвечать.

Украинские мобильные операторы имеют официальные коды:

  • Киевстар — +380 67, 68, 96, 97, 98, 77;
  • Vodafone — +380 50, 66, 95, 99, 75;
  • Lifecell — +380 63, 73, 93.

Если звонок поступает с нетипичным сочетанием цифр, это веское основание заподозрить мошенничество.

Особенно осторожными стоит быть и при вызовах с коротких сервисных номеров. Банки, мобильные операторы и крупные компании действительно пользуются такими каналами, впрочем, аферисты нередко копируют их формат. Лучше игнорировать неизвестный короткий номер, если вы не ждали звонка.

Мошенники все чаще переходят и к мессенджерам. В Viber или Telegram они звонят с чужих или одноразовых аккаунтов, не сопровождая вызов никаким текстом. Безопаснее отклонить такой звонок и проверить контакт отдельно, если возникнет необходимость.

Напомним, немые телефонные звонки преследуют пользователей уже несколько лет: иногда на смартфон может поступить несколько "пустых" вызовов подряд. Несмотря на отсутствие разговора, цель таких звонков вполне реальна — проверить, активен ли номер и отвечает ли на него человек.

Также мы писали, что ежедневно мы получаем десятки SMS и сообщений в мессенджерах, но некоторые из них могут представлять реальную угрозу для личных данных и средств. Эксперты советуют сразу удалять подозрительные сообщения, не сохраняя их в памяти устройства.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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