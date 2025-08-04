Почему тормозит смартфон — 10 причин и как это быстро исправить

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Медленная работа, зависание или случайные сбои знакомы многим владельцам телефонов. Чтобы вернуть комфорт, стоит понять источник проблемы и действовать адресно.

Об этом пишет iTechua.

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Слишком много открытых программ

Устройства с небольшой ОЗУ (например, 2 ГБ) начинают "тупить", когда одновременно запущено несколько тяжелых приложений. Закройте лишнее через меню многозадачности, а ненужные программы удалите.

Переполненный кэш

Временные файлы накапливаются и замедляют систему. Очистите кэш в настройках или воспользуйтесь утилитами вроде CCleaner.

Недостаток свободной памяти

Когда хранилище почти заполнено, системе не хватает места для кэша и служебных процессов. Удалите лишние файлы, перенесите фото и видео на карту памяти или в облако.

Лишние приложения

Программы, которыми вы давно не пользовались, занимают место и могут фоново нагружать систему. Просмотрите список установленного и удалите все лишнее.

Старый смартфон

С обновлениями Android растут требования к "железу", и старые модели не всегда справляются. Не обновляйте ОС на бюджетниках без надобности; если телефону 2-3 года и больше — подумайте о замене.

Устаревшая версия Android

Ошибки, уже исправленные в более новых релизах, остаются в старых. Проверьте "Настройки" — "Система" — "Обновление ПО" и установите доступные апдейты.

Проблемы с прошивкой

Часто сбои могут вызывать сторонние сборки или неудачные обновления системы. Возьмите в привычку всегда пользоваться только официальной прошивкой, а в сложных случаях выполняйте сброс до заводских настроек.

Вирусы и вредоносное ПО

Вредоносные сообщения, подозрительные приложения и нетипичная активность устройства могут потреблять ресурсы и замедлять работу устройства. Просканируйте систему специализированными приложениями и удалите все, что вызывает сомнения.

Перегрев

Высокие температуры процессора снижают производительность, разряжают аккумулятор и могут привести к выключению устройства. Избегайте использования смартфона на солнце и снимайте чехол во время нагрузки, а также не используйте ресурсоёмкие приложения во время зарядки.

Аппаратные неисправности

Любые аппаратные неисправности, будь то изношенный аккумулятор, дефекты памяти или другие повреждения, провоцируют непредсказуемое поведение смартфона. Если базовые шаги не помогли, такие как перезагрузка, обратитесь в сервисный центр для диагностики.

Напомним, даже самые современные методы защиты не гарантируют полной безопасности смартфона. Важно уметь распознавать подозрительную активность и вовремя принимать меры, чтобы избежать серьезных последствий.

Также мы писали, что смартфон может замедляться не из-за износа компонентов, а из-за привычек пользователя. Именно ежедневные действия часто становятся причиной задержек, "торможения" анимаций и потери плавности работы.