Очищення пам'яті на смартфоні — що видалити, щоб не гальмував

Жінка зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Смартфони часто повідомляють про "брак пам'яті", блокуючи збереження нових файлів і помітно уповільнюючи роботу. Існують покрокові поради, як швидко звільнити місце на пристроях з Android та iOS, не втративши важливі дані.

Про це пише OBOZ.ua.

Реклама

Читайте також:

Що видалити, щоб телефон не гальмував

Передусім варто відкрити системний розділ "Сховище" та подивитися, що саме займає простір: програми, фото, документи, кеш чи інші дані. Там же зазвичай пропонуються автоматичні рекомендації з очищення.

Найшвидший спосіб — переглянути встановлені додатки: часто серед них трапляються ті, якими давно не користувалися або які "важать" надто багато. Видалення таких програм одразу звільняє значний обсяг сховища.

Багато місця займають фотографії, особливо зняті у високій роздільній здатності. Якщо ви досі не користуєтеся хмарними сервісами, варто увімкнути резервне копіювання у Google Photos або iCloud — після цього оригінали можна безпечно прибрати з пристрою.

Не менш ефективно регулярно чистити кеш застосунків. Тимчасові файли створюються під час роботи програм і поступово "з'їдають" гігабайти. Видалити їх можна в налаштуваннях кожного додатка або в системному меню.

Зайві PDF, DOC чи інші документи часто накопичуються у теці "Завантаження" після перегляду сайтів чи листування поштою. Перевірте її й сміливо видаляйте неактуальні файли.

Нарешті, загляньте до месенджерів: фото, стікери, GIF-файли та відео з чатів швидко заповнюють пам'ять, особливо якщо автовбереження ввімкнене. Очистьте медіафайли та за потреби вимкніть автоматичне збереження в налаштуваннях додатка.

Нагадаємо, під час копіювання файлів USB-флешки можуть відчутно нагріватися — це нормальна реакція мікросхеми, яка працює без жодного активного охолодження. Утім, надмірне тепло іноді свідчить про збої у контролері чи проблеми з живленням, тож варто бути уважним.

Також ми писали, що Google дарує кожному акаунту 15 ГБ простору, але він швидко "тане" від фото, пошти та вкладень. Щоб не платити за додатковий обсяг одразу, спершу спробуйте видалити зайве — очищення акаунта може звільнити кілька гігабайтів буквально за п'ять хвилин.