Як безплатно отримати додаткове місце у сховищі Google — прості способи

Пошукова система Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google надає кожному користувачеві 15 ГБ для зберігання пошти, фото й файлів, але цей ліміт швидко закінчується, особливо якщо активно надсилаєте й отримуєте великі вкладення або знімаєте багато світлин. Перш ніж платити за тариф Google One (ціни стартують від 45 грн на місяць за 100 ГБ), варто спробувати самостійно "почистити" свій акаунт і повернути кілька гігабайтів вільного простору.

Про це пише ITsider.

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Насамперед відкрийте one.google.com/storage. Тут відображається, скільки місця займають Gmail, Google Фото та Диск. Сервіс одразу пропонує інструменти швидкого очищення великих листів і файлів, тож ви побачите, які дані забирають найбільший шматок сховища.

Порядок на Google Диску

Увімкніть сортування за розміром — так легше знайти "важкі" документи, архіви чи відео, якими ви вже не користуєтеся. Після видалення не забудьте спорожнити кошик, інакше файли й надалі рахуватимуться у використаному обсязі. Додатково зайдіть у "Керування додатками" та очистьте приховані дані застосунків, які давно не синхронізувалися.

Оптимізуйте Google Фото

Якщо знімаєте телефоном постійно, переведіть якість завантаження на "Економію місця" (до 15 Мп для фото та 1080p для відео). У меню "Керування сховищем" сервіс пропонує видалити змазані кадри, дублікати й скриншоти. Також корисно прибрати застарілі резервні копії з гаджетів, якими більше не користуєтеся.

Наведіть лад у Gmail

У пошуку введіть запит has:attachment larger:10M, щоб відфільтрувати листи з великими вкладеннями. Окремо очистьте вкладки "Спам" і "Промоакції", а потім спорожніть кошик. У більшості випадків саме ці теки збирають непотріб, який займає десятки мегабайтів.

Додатково можна зекономити простір таким чином:

вимкніть автоматичне резервне копіювання тек, які не критично зберігати в хмарі;

на комп'ютері налаштуйте вибіркову синхронізацію Google Drive, щоб локально зберігалися лише потрібні каталоги.

Фахівці радять влаштовувати "ревізію" принаймні раз на пів року: регулярне обслуговування займає лічені хвилини, зате допомагає заощадити гроші на підписці й підтримувати порядок у цифровому просторі.

Нагадаємо, у мобільній версії Gmail на Android приховано жест, який значно спрощує роботу з листами та допомагає швидко навести лад у пошті. Багато користувачів навіть не підозрюють про його наявність, але спробувавши один раз, навряд чи повернуться до старих звичок.

Також ми писали, що у застосунку Google Gemini з'явилася нова функція, яка дозволяє планувати виконання рутинних завдань на конкретний час. Це черговий крок до того, щоб зробити асистента більш персоналізованим і проактивним, як і було обіцяно під час конференції I/O.