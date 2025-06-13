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Ревизия аккаунта Google — как очистить хранилище и сэкономить

13 июня 2025 16:21
Владимир Мололкин - редактор
Как бесплатно получить дополнительное место в хранилище Google - простые способы
Поисковая система Google на экране смартфона. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Google предоставляет каждому пользователю 15 ГБ для хранения почты, фото и файлов, но этот лимит быстро заканчивается, особенно если активно отправляете и получаете большие вложения или снимаете много фотографий. Прежде чем платить за тариф Google One (цены стартуют от 45 грн в месяц за 100 ГБ), стоит попробовать самостоятельно "почистить" свой аккаунт и вернуть несколько гигабайт свободного пространства.

Об этом пишет ITsider.

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Первым делом откройте one.google.com/storage. Здесь отображается, сколько места занимают Gmail, Google Фото и Диск. Сервис сразу предлагает инструменты быстрой очистки больших писем и файлов, поэтому вы увидите, какие данные забирают самый большой кусок хранилища.

Порядок на Google Диске

Включите сортировку по размеру — так легче найти "тяжелые" документы, архивы или видео, которыми вы уже не пользуетесь. После удаления не забудьте опорожнить корзину, иначе файлы и в дальнейшем будут считаться в использованном объеме. Дополнительно зайдите в "Управление приложениями" и очистите скрытые данные приложений, которые давно не синхронизировались.

Оптимизируйте Google Фото

Если снимаете телефоном постоянно, переведите качество загрузки на "Экономию места" (до 15 Мп для фото и 1080p для видео). В меню "Управление хранилищем" сервис предлагает удалить смазанные кадры, дубликаты и скриншоты. Также полезно убрать устаревшие резервные копии с гаджетов, которыми больше не пользуетесь.

Наведите порядок в Gmail

В поиске введите запрос has:attachment larger:10M, чтобы отфильтровать письма с большими вложениями. Отдельно очистите вкладки "Спам" и "Промоакции", а затем опустошите корзину. В большинстве случаев именно эти папки собирают хлам, который занимает десятки мегабайт.

Дополнительно можно сэкономить пространство следующим образом:

  • отключите автоматическое резервное копирование папок, которые не критично хранить в облаке;
  • на компьютере настройте выборочную синхронизацию Google Drive, чтобы локально хранились только нужные каталоги.

Специалисты советуют устраивать "ревизию" хотя бы раз в полгода: регулярное обслуживание занимает считанные минуты, зато помогает сэкономить деньги на подписке и поддерживать порядок в цифровом пространстве.

Напомним, в мобильной версии Gmail на Android скрыт жест, который значительно упрощает работу с письмами и помогает быстро навести порядок в почте. Многие пользователи даже не подозревают о его наличии, но попробовав один раз, вряд ли вернутся к старым привычкам.

Также мы писали, что в приложении Google Gemini появилась новая функция, которая позволяет планировать выполнение рутинных задач на конкретное время. Это очередной шаг к тому, чтобы сделать ассистента более персонализированным и проактивным, как и было обещано во время конференции I/O.

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