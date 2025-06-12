Секретний жест у Gmail економить години — як увімкнути його на Android

Поштовий сервіс Gmail на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У Gmail для Android приховано простий жест, здатний приборкати хаос у вхідних і заощадити чимало часу. Більшість користувачів навіть не здогадуються про його існування, але після першого використання вже не захочуть повернутися до старого способу роботи з листами.

Про це пише MakeUseOf.

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Як працює прихований жест

У стандартному режимі свайп праворуч або ліворуч архівує повідомлення. Однак функція налаштована так, щоб її можна було "підкрутити" під власний сценарій:

видаляти лист миттєво;

позначати його прочитаним;

відкладати на пізніше;

одразу переміщати до потрібної теки.

Зміна дії здійснюється всього за кілька секунд і перетворює звичайний жест на потужний інструмент сортування.

Щоб обрати іншу дію для жесту, достатньо кількох кроків у налаштуваннях додатка:

спершу запустіть Gmail, торкніться меню з трьома смужками та прокрутіть униз до "Налаштувань";

у розділі "Загальні" відкрийте пункт "Дії свайпу";

виберіть правий або лівий жест і встановіть потрібну опцію: "Архівувати", "Видалити", "Позначити прочитаним/непрочитаним", "Перемістити", "Відкласти" чи "Немає".

Зміни застосовуються миттєво — поверніться до вхідних і перевірте результат.

Тим, хто підтримує порядок "на льоту", зручно поєднати архівацію з позначенням як прочитаного: непотрібні листи зникають одним рухом, а важливі залишаються у полі зору.

Якщо лист потрібно опрацювати пізніше, варто використати "Відкласти" — повідомлення тимчасово зникне та нагадає про себе у призначений час.

Прихильникам пустої поштової скриньки підійде комбінація "Архівувати + Видалити": швидке сортування залишає в пошті лише справді цінні повідомлення.

Кожен свайп забирає лічені миті, але за день таких рухів набирається десятки. Після персоналізації жестів Gmail починає працювати так, ніби підлаштовується під ваші звички: жодних нових меню чи складних дій — лише знайомий рух, який робить саме те, що потрібно. За тиждень це перетворюється на відчутну економію хвилин, а згодом — годин, звільняючи час для справ, які дійсно важливі.

Нагадаємо, Gmail на Android та iOS отримав нову функцію, яка автоматично стискає вміст довгих листів у зручні картки Gemini. Ці огляди формуються без участі користувача й оновлюються в міру надходження нових відповідей, що особливо корисно у великих листуваннях.

Також ми писали, що під час конференції Google I/O 2025 компанія презентувала оновлення для сервісів Workspace. Основний акцент зроблено на розширенні можливостей штучного інтелекту в Gmail та посиленні персоналізації щоденних робочих процесів.