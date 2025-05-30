Gmail отримав автопідсумки Gemini на Android та iOS — як це працює

Логотип поштового сервісу Gmail на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Gmail для Android та iOS отримав можливість самостійно формувати короткі огляди довгих листів, відображаючи їх у вигляді карток Gemini без додаткових дій користувача. Нова опція стане особливо доречною в об'ємних тредах і завжди оновлюватиметься після появи нових відповідей.

Про це пише 9to5Google.

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Що відомо про функцію

Минулого року мобільний Gmail отримав кнопку "Підсумувати цей лист", яка запускала Gemini та виводила стислий виклад повідомлення. Тепер сервіс сам визначає, коли такий огляд може бути корисним, і показує картку під темою листа. За потреби користувач може приховати її, торкнувшись іконки згортання у верхньому правому куті.

Google пояснює, що Gemini виділяє головні пункти листування й автоматично оновлює текст, щойно з'являються нові відповіді. На рекламному знімку також помітно оновлений інтерфейс відповіді, де суцільну панель замінено на капсулу-кнопку.

Стислий виклад листування в Gmail за допомогою Gemini. Фото: 9to5Google

Про запуск функції компанія розповіла у блозі, присвяченому травневому Workspace feature drop. Серед інших нововведень згадуються підсумки Gemini у домашньому розділі Google Chat та документах, а також спеціальний блок для швидких резюме в Google Docs.

Нагадаємо, під час конференції Google I/O 2025 компанія анонсувала низку оновлень для екосистеми Workspace, зокрема Gmail. Головна увага була зосереджена на розширенні можливостей штучного інтелекту, який тепер ще тісніше інтегрується у щоденні робочі завдання та пропонує більш персоналізований досвід користування.

Також ми писали, що Gmail поступово впроваджує нову функцію для Android — сторінку "Керування підписками". Вона дозволяє одним дотиком відмовитися від небажаних листів. Опція активується на стороні сервера, а знайти її можна через повідомлення в інтерфейсі або в розділі додаткових дій.