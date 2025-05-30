Gmail отримав автопідсумки Gemini на Android та iOS — як це працює

В Gmail на Android та iOS з'явилася корисна функція з Gemini
Gmail для Android та iOS отримав можливість самостійно формувати короткі огляди довгих листів, відображаючи їх у вигляді карток Gemini без додаткових дій користувача. Нова опція стане особливо доречною в об'ємних тредах і завжди оновлюватиметься після появи нових відповідей.
Про це пише 9to5Google.
Що відомо про функцію
Минулого року мобільний Gmail отримав кнопку "Підсумувати цей лист", яка запускала Gemini та виводила стислий виклад повідомлення. Тепер сервіс сам визначає, коли такий огляд може бути корисним, і показує картку під темою листа. За потреби користувач може приховати її, торкнувшись іконки згортання у верхньому правому куті.
Google пояснює, що Gemini виділяє головні пункти листування й автоматично оновлює текст, щойно з'являються нові відповіді. На рекламному знімку також помітно оновлений інтерфейс відповіді, де суцільну панель замінено на капсулу-кнопку.
Про запуск функції компанія розповіла у блозі, присвяченому травневому Workspace feature drop. Серед інших нововведень згадуються підсумки Gemini у домашньому розділі Google Chat та документах, а також спеціальний блок для швидких резюме в Google Docs.
Нагадаємо, під час конференції Google I/O 2025 компанія анонсувала низку оновлень для екосистеми Workspace, зокрема Gmail. Головна увага була зосереджена на розширенні можливостей штучного інтелекту, який тепер ще тісніше інтегрується у щоденні робочі завдання та пропонує більш персоналізований досвід користування.
Також ми писали, що Gmail поступово впроваджує нову функцію для Android — сторінку "Керування підписками". Вона дозволяє одним дотиком відмовитися від небажаних листів. Опція активується на стороні сервера, а знайти її можна через повідомлення в інтерфейсі або в розділі додаткових дій.
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