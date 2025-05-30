Gmail получил автоитоги Gemini на Android и iOS — как это работает

Логотип почтового сервиса Gmail на экране смартфона. Фото: Unsplash

Gmail для Android и iOS получил возможность самостоятельно формировать короткие обзоры длинных писем, отображая их в виде карточек Gemini без дополнительных действий пользователя. Новая опция станет особенно уместной в объемных тредах и всегда будет обновляться после появления новых ответов.

Об этом пишет 9to5Google.

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Что известно о функции

В прошлом году мобильный Gmail получил кнопку "Подытожить это письмо", которая запускала Gemini и выводила краткое изложение сообщения. Теперь сервис сам определяет, когда такой обзор может быть полезным, и показывает карточку под темой письма. При необходимости пользователь может скрыть ее, коснувшись иконки сворачивания в верхнем правом углу.

Google объясняет, что Gemini выделяет главные пункты переписки и автоматически обновляет текст, как только появляются новые ответы. На рекламном снимке также заметно обновленный интерфейс ответа, где сплошная панель заменена на капсулу-кнопку.

Краткое изложение переписки в Gmail с помощью Gemini. Фото: 9to5Google

О запуске функции компания рассказала в блоге, посвященном майскому Workspace feature drop. Среди других нововведений упоминаются итоги Gemini в домашнем разделе Google Chat и документах, а также специальный блок для быстрых резюме в Google Docs.

Напомним, во время конференции Google I/O 2025 компания анонсировала ряд обновлений для экосистемы Workspace, в частности Gmail. Главное внимание было сосредоточено на расширении возможностей искусственного интеллекта, который теперь еще теснее интегрируется в ежедневные рабочие задачи и предлагает более персонализированный опыт пользования.

Также мы писали, что Gmail постепенно внедряет новую функцию для Android — страницу "Управление подписками". Она позволяет одним касанием отказаться от нежелательных писем. Опция активируется на стороне сервера, а найти ее можно через уведомления в интерфейсе или в разделе дополнительных действий.