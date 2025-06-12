Секретный жест в Gmail экономит часы — как включить его на Android

Почтовый сервис Gmail на экране смартфона. Фото: Unsplash

В Gmail для Android скрыт простой жест, способный укротить хаос во входящих и сэкономить немало времени. Большинство пользователей даже не догадываются о его существовании, но после первого использования уже не захотят вернуться к старому способу работы с письмами.

Об этом пишет MakeUseOf.

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Как работает скрытый жест

В стандартном режиме свайп вправо или влево архивирует сообщение. Однако функция настроена так, чтобы ее можно было "подкрутить" под собственный сценарий:

удалять письмо мгновенно;

помечать его прочитанным;

откладывать на потом;

сразу перемещать в нужную папку.

Изменение действия осуществляется всего за несколько секунд и превращает обычный жест в мощный инструмент сортировки.

Чтобы выбрать другое действие для жеста, достаточно нескольких шагов в настройках приложения:

сначала запустите Gmail, коснитесь меню с тремя полосками и прокрутите вниз до "Настроек";

в разделе "Общие" откройте пункт "Действия свайпа";

выберите правый или левый жест и установите нужную опцию: "Архивировать", "Удалить", "Отметить прочитанным/непрочитанным", "Переместить", "Отложить" или "Нет".

Изменения применяются мгновенно — вернитесь к входящим и проверьте результат.

Тем, кто поддерживает порядок "на лету", удобно совместить архивацию с пометкой как прочитанного: ненужные письма исчезают одним движением, а важные остаются в поле зрения.

Если письмо нужно обработать позже, стоит использовать "Отложить" — сообщение временно исчезнет и напомнит о себе в назначенное время.

Сторонникам пустого почтового ящика подойдет комбинация "Архивировать + Удалить": быстрая сортировка оставляет в почте только действительно ценные сообщения.

Каждый свайп отнимает считанные мгновения, но за день таких движений набирается десятки. После персонализации жестов Gmail начинает работать так, будто подстраивается под ваши привычки: никаких новых меню или сложных действий — только знакомое движение, которое делает именно то, что нужно. За неделю это превращается в ощутимую экономию минут, а затем — часов, освобождая время для дел, которые действительно важны.

Напомним, Gmail на Android и iOS получил новую функцию, которая автоматически сжимает содержимое длинных писем в удобные карточки Gemini. Эти обзоры формируются без участия пользователя и обновляются по мере поступления новых ответов, что особенно полезно в больших переписках.

Также мы писали, что во время конференции Google I/O 2025 компания презентовала обновление для сервисов Workspace. Основной акцент сделан на расширении возможностей искусственного интеллекта в Gmail и усилении персонализации ежедневных рабочих процессов.