Новинка в Google Drive — як працює функція Catch me up на базі Gemini

Логотип Google Drive на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google додала до Drive нову можливість "Catch me up", покликану зекономити час користувачів, показуючи короткий огляд правок у документах, які були внесені після останнього відкриття. Вбудований у бічну панель, Gemini аналізує зміни й коментарі в Docs, Sheets і Slides, щоб користувач одразу бачив головне, а не шукав відмінності вручну.

Про це пише Neowin.

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Як працює "Catch me up"

Інструмент успадкував назву від подібної функції в Google Chat, але тепер стежить не за розмовами, а за вмістом вашого диска.

На домашній сторінці Drive з'явився окремий запит, натиснувши який, можна одразу відкрити підсумок у панелі Gemini. Якщо ж потрібен огляд конкретного файлу, Drive позначає документи, що, ймовірно, змінилися, спеціальним індикатором активності. Натискання на індикатор або кнопка "Catch me up" у верхній панелі відбору також відкривають стислий огляд.

Робота функції Catch me up в Google Drive. Відео: Neowin

Google застерігає, що функція лише виділяє потенційно ключові нововведення і не претендує на повне висвітлення кожної дрібниці. Наразі підтримується лише англійська мова, а поширення відбувається поетапно: користувачі доменів Rapid Release і Scheduled Release можуть очікувати появу новинки протягом найближчих 15 днів.

Доступ отримають передплатники Google Workspace рівнів Business Standard і Plus, Enterprise Standard і Plus, а також власники доповнень Gemini Education чи Gemini Education Premium і пакету Google One AI Premium. Крім того, право користування збережеться за тими, хто придбав Gemini Business або Gemini Enterprise до припинення їхніх продажів 15 січня 2025 року.

Нагадаємо, додаток Gmail для Android та iOS отримав нову функцію, яка автоматично створює стислий огляд довгих листів у форматі карток Gemini. Це відбувається без жодних дій з боку користувача.

Також ми писали, що Google офіційно запустила функцію "Огляд від ШІ" (AI Overviews) у пошуковій системі на території України. Тепер цей інструмент доступний у понад 200 країнах і регіонах, підтримуючи більше ніж 40 мов.