Google дозволить запускати ШІ-моделі на смартфонах офлайн — як працює AI Edge Gallery

Пошуковий сервіс Google. Фото: Unsplash

Google представила застосунок AI Edge Gallery, який дозволяє запускати моделі штучного інтелекту без інтернету безпосередньо на смартфонах. Новий інструмент уже доступний у Google Play для Android, а найближчим часом з'явиться і на iOS.

Про це пише PYMNTS.

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Як працює застосунок AI Edge Gallery

AI Edge Gallery працює з моделями з платформи Hugging Face: користувач може знайти потрібну, завантажити її й одразу використовувати — від генерації зображень і відповідей на запитання до написання та редагування коду. Усі розрахунки виконуються на процесорі телефону, тож під'єднання до мережі не потрібне. Google застерігає, що швидкість роботи залежить від "заліза": сучасні чипи обробляють завдання помітно швидше, однак розмір самої моделі також впливає на час виконання.

Розробники наголошують, що локальний запуск ШІ вирішує одразу дві проблеми. По-перше, конфіденційність: особисті або чутливі дані не залишають пристрій. По-друге, автономність: моделі залишаються доступними навіть без Wi-Fi чи стабільного мобільного сигналу. Водночас хмарні рішення, хоч і потужніші, можуть виявитися незручними через затримки та передачу інформації на зовнішні сервери.

Тим часом аналітики відзначають ширший вплив штучного інтелекту на екосистему Google. Генеральний директор SEO-платформи Local Falcon Девід Гантер розповів, що запуски AI Overviews та ШІ-режиму суттєво змінюють правила пошуку.

"Це не просто чергове невелике оновлення алгоритму — концепція видимості у пошуковику змінюється кардинально", — підкреслив він.

За результатами дослідження, Google тепер оцінює запити за допомогою великих мовних моделей, формуючи розмовні відповіді на основі контексту та намірів користувача. Тож бізнесу більше недостатньо "набивати" сторінки ключовими словами: потрібен якісний контент із підтвердженням експертизи.

На думку Local Falcon, це "значний зсув" у тому, як Google визначає, які ресурси показувати та в якій послідовності. Брендам доведеться писати тексти, що органічно відповідають на запити, демонструють компетентність і залишаються корисними для читача — саме цього від них очікують нові інструменти штучного інтелекту пошукового гіганта.

Нагадаємо, в додатку Google Gmail для Android і iOS з'явилася функція автоматичного створення стислих оглядів довгих електронних листів. Ці підсумки відображаються у форматі карток Gemini без потреби втручання користувача. Особливо корисною ця опція буде у довгих листуваннях, адже вона оновлюється щоразу після нової відповіді.

Також ми писали, що Google почала показувати рекламні блоки у режимах AI Search та AI Overviews для користувачів зі США. У компанії зазначають, що такий підхід дозволяє швидше знаходити необхідні товари, послуги та компанії.