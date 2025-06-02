Google позволит запускать ИИ-модели на смартфонах офлайн — как работает AI Edge Gallery

Поисковый сервис Google. Фото: Unsplash

Google представила приложение AI Edge Gallery, которое позволяет запускать модели искусственного интеллекта без интернета непосредственно на смартфонах. Новый инструмент уже доступен в Google Play для Android, а в ближайшее время появится и на iOS.

Об этом пишет PYMNTS.

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Как работает приложение AI Edge Gallery

AI Edge Gallery работает с моделями с платформы Hugging Face: пользователь может найти нужную, загрузить ее и сразу использовать — от генерации изображений и ответов на вопросы до написания и редактирования кода. Все расчеты выполняются на процессоре телефона, поэтому подключение к сети не требуется. Google предостерегает, что скорость работы зависит от "железа": современные чипы обрабатывают задачи заметно быстрее, однако размер самой модели также влияет на время выполнения.

Разработчики отмечают, что локальный запуск ИИ решает сразу две проблемы. Во-первых, конфиденциальность: личные или чувствительные данные не покидают устройство. Во-вторых, автономность: модели остаются доступными даже без Wi-Fi или стабильного мобильного сигнала. В то же время облачные решения, хоть и мощные, могут оказаться неудобными из-за задержек и передачи информации на внешние серверы.

Между тем аналитики отмечают более широкое влияние искусственного интеллекта на экосистему Google. Генеральный директор SEO-платформы Local Falcon Дэвид Хантер рассказал, что запуски AI Overviews и ИИ-режима существенно меняют правила поиска.

"Это не просто очередное небольшое обновление алгоритма — концепция видимости в поисковике меняется кардинально", — подчеркнул он.

По результатам исследования, Google теперь оценивает запросы с помощью больших языковых моделей, формируя разговорные ответы на основе контекста и намерений пользователя. Поэтому бизнесу больше недостаточно "набивать" страницы ключевыми словами: нужен качественный контент с подтверждением экспертизы.

По мнению Local Falcon, это "значительный сдвиг" в том, как Google определяет, какие ресурсы показывать и в какой последовательности. Брендам придется писать тексты, которые органично отвечают на запросы, демонстрируют компетентность и остаются полезными для читателя — именно этого от них ожидают новые инструменты искусственного интеллекта поискового гиганта.

Напомним, в приложении Google Gmail для Android и iOS появилась функция автоматического создания сжатых обзоров длинных электронных писем. Эти итоги отображаются в формате карточек Gemini без потребности вмешательства пользователя. Особенно полезной эта опция будет в длинных переписках, ведь она обновляется каждый раз после нового ответа.

Также мы писали, что Google начала показывать рекламные блоки в режимах AI Search и AI Overviews для пользователей из США. В компании отмечают, что такой подход позволяет быстрее находить необходимые товары, услуги и компании.