Новинка в Google Drive — как работает функция Catch me up на базе Gemini

Google добавила в Drive новую возможность "Catch me up", призванную сэкономить время пользователей, показывая краткий обзор правок в документах, которые были внесены после последнего открытия. Встроенный в боковую панель, Gemini анализирует изменения и комментарии в Docs, Sheets и Slides, чтобы пользователь сразу видел главное, а не искал различия вручную.

Как работает "Catch me up"

Инструмент унаследовал название от подобной функции в Google Chat, но теперь следит не за разговорами, а за содержимым вашего диска.

На домашней странице Drive появился отдельный запрос, нажав который, можно сразу открыть итог в панели Gemini. Если нужен обзор конкретного файла, Drive обозначает документы, которые, вероятно, изменились, специальным индикатором активности. Нажатие на индикатор или кнопка "Catch me up" в верхней панели отбора также открывают краткий обзор.

Google предостерегает, что функция только выделяет потенциально ключевые нововведения и не претендует на полное освещение каждой мелочи. Сейчас поддерживается только английский язык, а распространение происходит поэтапно: пользователи доменов Rapid Release и Scheduled Release могут ожидать появление новинки в течение ближайших 15 дней.

Доступ получат подписчики Google Workspace уровней Business Standard и Plus, Enterprise Standard и Plus, а также владельцы дополнений Gemini Education или Gemini Education Premium и пакета Google One AI Premium. Кроме того, право пользования сохранится за теми, кто приобрел Gemini Business или Gemini Enterprise до прекращения их продаж 15 января 2025 года.

Напомним, приложение Gmail для Android и iOS получило новую функцию, которая автоматически создает краткий обзор длинных писем в формате карточек Gemini. Это происходит без каких-либо действий со стороны пользователя.

Также мы писали, что Google официально запустила функцию "Обзор от ИИ" (AI Overviews) в поисковой системе на территории Украины. Теперь этот инструмент доступен в более чем 200 странах и регионах, поддерживая более чем 40 языков.