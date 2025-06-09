Розклад дій у Google Gemini — як увімкнути нову функцію

Логотип Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Тепер користувачі застосунку Gemini можуть доручати йому виконання рутинних дій у визначений час, дозволяючи сервісу проактивно брати на себе частину щоденних турбот. Новинка стала логічним продовженням обіцянок, озвучених на конференції I/O: розробники прагнуть зробити Gemini персональнішим, передбачливішим і потужнішим.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

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Функція Scheduled Actions дає змогу просити Gemini про конкретну дію в заданий момент або перетворювати вже наявний запит на регулярне завдання, а керувати ними можна у відповідному розділі налаштувань. Так, застосунок може щоранку пропонувати стислий огляд календаря й непрочитаних листів, щопонеділка генерувати п'ять ідей для блогу чи автоматично інформувати про результати улюбленої спортивної команди. Достатньо зазначити, що потрібно і коли, — і штучний інтелект подбає про решту, навіть якщо йдеться лише про разовий запит на підсумок церемонії нагород наступного дня.

Опція вже доступна власникам підписок Google AI Pro та Ultra, а також користувачам бізнес- і освітніх тарифних планів Google Workspace, які відповідають вимогам сервісу.

Нагадаємо, Google впровадила у сервіс Drive нову функцію під назвою Catch me up. Інструмент працює на базі Gemini, вбудованого у бічну панель, і автоматично аналізує редагування та коментарі в Docs, Sheets і Slides, аби користувач відразу бачив найважливіше без потреби переглядати все вручну.

Також ми писали, що Google презентувала застосунок AI Edge Gallery, який дозволяє запускати моделі штучного інтелекту прямо на смартфоні без підключення до інтернету. Програма вже доступна для Android у Google Play, а незабаром очікується й версія для iOS.