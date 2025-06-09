Расписание действий в Google Gemini — как включить новую функцию

Логотип Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Теперь пользователи приложения Gemini могут поручать ему выполнение рутинных действий в определенное время, позволяя сервису проактивно брать на себя часть ежедневных забот. Новинка стала логическим продолжением обещаний, озвученных на конференции I/O: разработчики стремятся сделать Gemini более персональным, предусмотрительным и мощным.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

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Как Google Gemini может работать по расписанию

Функция Scheduled Actions позволяет просить Gemini о конкретном действии в заданный момент или превращать уже существующий запрос в регулярную задачу, а управлять ими можно в соответствующем разделе настроек. Так, приложение может каждое утро предлагать краткий обзор календаря и непрочитанных писем, по понедельникам генерировать пять идей для блога или автоматически информировать о результатах любимой спортивной команды. Достаточно указать, что нужно и когда, — и искусственный интеллект позаботится об остальном, даже если речь идет лишь о разовом запросе на итог церемонии наград на следующий день.

Опция уже доступна владельцам подписок Google AI Pro и Ultra, а также пользователям бизнес- и образовательных тарифных планов Google Workspace, которые соответствуют требованиям сервиса.

Напомним, Google внедрила в сервис Drive новую функцию под названием Catch me up. Инструмент работает на базе Gemini, встроенного в боковую панель, и автоматически анализирует редактирования и комментарии в Docs, Sheets и Slides, чтобы пользователь сразу видел самое важное без необходимости просматривать все вручную.

Также мы писали, что Google представила приложение AI Edge Gallery, которое позволяет запускать модели искусственного интеллекта прямо на смартфоне без подключения к интернету. Программа уже доступна для Android в Google Play, а вскоре ожидается и версия для iOS.