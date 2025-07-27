Очистка памяти на смартфоне — что удалить, чтобы не тормозил

Женщина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Смартфоны часто сообщают о "нехватке памяти", блокируя сохранение новых файлов и заметно замедляя работу. Существуют пошаговые советы, как быстро освободить место на устройствах с Android и iOS, не потеряв важные данные.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Прежде всего стоит открыть системный раздел "Хранилище" и посмотреть, что именно занимает пространство: программы, фото, документы, кэш или другие данные. Там же обычно предлагаются автоматические рекомендации по очистке.

Самый быстрый способ — просмотреть установленные приложения: часто среди них попадаются те, которыми давно не пользовались или которые "весят" слишком много. Удаление таких программ сразу освобождает значительный объем хранилища.

Много места занимают фотографии, особенно снятые в высоком разрешении. Если вы до сих пор не пользуетесь облачными сервисами, стоит включить резервное копирование в Google Photos или iCloud — после этого оригиналы можно безопасно убрать с устройства.

Не менее эффективно регулярно чистить кэш приложений. Временные файлы создаются во время работы программ и постепенно "съедают" гигабайты. Удалить их можно в настройках каждого приложения или в системном меню.

Лишние PDF, DOC или другие документы часто накапливаются в папке "Загрузки" после просмотра сайтов или переписки по почте. Проверьте ее и смело удаляйте неактуальные файлы.

Наконец, загляните в мессенджеры: фото, стикеры, GIF-файлы и видео из чатов быстро заполняют память, особенно если автосохранение включено. Очистите медиафайлы и при необходимости отключите автоматическое сохранение в настройках приложения.

Напомним, при копировании файлов USB-флешки могут ощутимо нагреваться — это нормальная реакция микросхемы, которая работает без всякого активного охлаждения. Впрочем, чрезмерное тепло иногда свидетельствует о сбоях в контроллере или проблемах с питанием, поэтому стоит быть внимательным.

Также мы писали, что Google дарит каждому аккаунту 15 ГБ пространства, но оно быстро "тает" от фото, почты и вложений. Чтобы не платить за дополнительный объем сразу, сначала попробуйте удалить лишнее — очистка аккаунта может освободить несколько гигабайт буквально за пять минут.