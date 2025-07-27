Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как очистить память на смартфонах с Android и iOS

Как очистить память на смартфонах с Android и iOS

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 05:12
Очистка памяти на смартфоне — что удалить, чтобы не тормозил
Женщина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Смартфоны часто сообщают о "нехватке памяти", блокируя сохранение новых файлов и заметно замедляя работу. Существуют пошаговые советы, как быстро освободить место на устройствах с Android и iOS, не потеряв важные данные.

Об этом пишет OBOZ.ua.

Реклама
Читайте также:

Что удалить, чтобы телефон не тормозил

Прежде всего стоит открыть системный раздел "Хранилище" и посмотреть, что именно занимает пространство: программы, фото, документы, кэш или другие данные. Там же обычно предлагаются автоматические рекомендации по очистке.

Самый быстрый способ — просмотреть установленные приложения: часто среди них попадаются те, которыми давно не пользовались или которые "весят" слишком много. Удаление таких программ сразу освобождает значительный объем хранилища.

Много места занимают фотографии, особенно снятые в высоком разрешении. Если вы до сих пор не пользуетесь облачными сервисами, стоит включить резервное копирование в Google Photos или iCloud — после этого оригиналы можно безопасно убрать с устройства.

Не менее эффективно регулярно чистить кэш приложений. Временные файлы создаются во время работы программ и постепенно "съедают" гигабайты. Удалить их можно в настройках каждого приложения или в системном меню.

Лишние PDF, DOC или другие документы часто накапливаются в папке "Загрузки" после просмотра сайтов или переписки по почте. Проверьте ее и смело удаляйте неактуальные файлы.

Наконец, загляните в мессенджеры: фото, стикеры, GIF-файлы и видео из чатов быстро заполняют память, особенно если автосохранение включено. Очистите медиафайлы и при необходимости отключите автоматическое сохранение в настройках приложения.

Напомним, при копировании файлов USB-флешки могут ощутимо нагреваться — это нормальная реакция микросхемы, которая работает без всякого активного охлаждения. Впрочем, чрезмерное тепло иногда свидетельствует о сбоях в контроллере или проблемах с питанием, поэтому стоит быть внимательным.

Также мы писали, что Google дарит каждому аккаунту 15 ГБ пространства, но оно быстро "тает" от фото, почты и вложений. Чтобы не платить за дополнительный объем сразу, сначала попробуйте удалить лишнее — очистка аккаунта может освободить несколько гигабайт буквально за пять минут.

Android телефоны смартфон iOS полезные советы память
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации