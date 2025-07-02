Гріється USB-флешка — коли тепло може стати небезпечним

Під'єднання USB-флешки до ноутбука. Фото: Pexels

USB-накопичувачі гріються під час передавання даних, адже вся робота відбувається всередині кремнієвої мікросхеми без жодних рухомих частин. У більшості випадків такий нагрів не є небезпечним, однак інколи температура може вказувати на приховані проблеми.

Про це пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Коли "гаряче" стає тривожним сигналом

USB-флешка розсіює тепло під час електричних операцій, а її корпус лише підсилює відчуття: метал проводить тепло краще за пластик, тому металеві моделі здаються спекотнішими. Аналогічно, компактні накопичувачі нагріваються швидше, а порт комп'ютера додатково передає власне тепло на пристрій. Регулярне або великі порції копіювання даних також прискорюють прогрівання.

Нормальною вважається робоча температура флешки від 0 °C до 25 °C, тоді як безпечний діапазон для комп'ютера — 25 °C-45 °C. Якщо ж носій стає буквально "червоним", це може свідчити про брак усередині або про несправний USB-порт. У такій ситуації варто коректно витягти накопичувач, дати йому охолонути та перевірити як сам пристрій, так і роз'єм — можливо, контакти забиті пилом чи деталь пошкоджена.

Надійне резервне копіювання важливих файлів на кілька носіїв залишається найкращим захистом від втрати даних. Відновити інформацію з перегрітого чи фізично ушкодженого накопичувача майже неможливо, тож краще підстрахуватися заздалегідь.

Нагадаємо, більшість із нас неодноразово стикалася з тим, що USB Type-A наче "вперто" не хоче вставлятися з першого разу. Та існує простий візуальний орієнтир, що допомагає завжди під'єднувати кабель правильно з першої спроби.

Також ми писали, що інколи через цікавість або необізнаність користувачі роблять небезпечні речі, як-от вставляють флешку в зарядний пристрій смартфона, підключений до розетки. Чи має такий експеримент бодай який сенс та чи несе загрозу для ваших гаджетів?