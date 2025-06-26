USB-перевертиш — як знайти правильний бік штекера з першого разу

Білий USB-кабель. Фото: Unsplash

Під'єднання USB-кабелю часто перетворюється на мініквест: майже завжди спершу обираєш неправильний бік, і доводиться перевертати штекер. Виявляється, достатньо одного візуального орієнтира, щоб USB Type-A завжди вставлявся правильно з першої спроби.

Про це пише SlashGear.

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Що на USB-кабелі підкаже правильний бік

Роз'єм USB Type-C зробили двостороннім, але безліч комп'ютерів, флешок і аксесуарів досі використовують прямокутний USB Type-A. У всіх таких штекерах усередині є плоска пластикова вкладка з контактами — вона займає приблизно половину внутрішнього простору. У гнізді "мамі" є така сама вкладка, і під час підключення обидві частини мають торкнутися одна одної, тож їхні пластикові елементи завжди спрямовані в протилежні боки.

Є кілька візуальних підказок, що допомагають не помилитися. По-перше, у металевій обоймі штекера є дві маленькі квадратні порожнини: якщо вони порожні, значить, пластикова вкладка розташована з протилежного боку. По-друге, уздовж нижньої грані завжди тягнеться характерний зубчастий шов — він теж вкаже, де пластик.

Розташування отворів у USB-штекері. Фото: Freepik

На більшості ноутбуків вкладка всередині порту спрямована вгору, тому штекер слід розташувати пластиком униз, а у настільних ПК положення краще перевірити перед під'єднанням. Колір порту чи штекера ролі не відіграє: відтінки лише позначають додаткові можливості (скажімо, пришвидшене заряджання), але не впливають на сумісність.

Достатньо один раз запам'ятати ці орієнтири — і більше не доведеться "наосліп" перевертати кабель, ризикуючи пошкодити роз'єм або власні нерви.

Нагадаємо, USB-флешки залишаються одним із найпростіших способів перенесення даних без інтернету. Але варто уникати надто дешевих моделей: вони можуть виявитися повільними, нестабільними або навіть шкідливими для пристроїв.

Також ми писали, що більшість сучасних телевізорів оснащено USB-портами, які дають змогу підключати зовнішні носії, заряджати гаджети або синхронізувати смартпристрої. Цей роз'єм відкриває більше можливостей, ніж здається на перший погляд.