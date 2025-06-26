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Главная Технологии Как правильно всегда вставлять USB-штекер в разъем с первого раза

Как правильно всегда вставлять USB-штекер в разъем с первого раза

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 05:12
USB-перевертыш — как найти правильную сторону штекера с первого раза
Белый USB-кабель. Фото: Unsplash
Ключові моменти Что на USB-кабеле подскажет правильную сторону

Подключение USB-кабеля часто превращается в мини-квест: почти всегда сначала выбираешь неправильную сторону, и приходится переворачивать штекер. Оказывается, достаточно одного визуального ориентира, чтобы USB Type-A всегда вставлялся правильно с первой попытки.

Об этом пишет SlashGear.

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Что на USB-кабеле подскажет правильную сторону

Разъем USB Type-C сделали двусторонним, но множество компьютеров, флешек и аксессуаров до сих пор используют прямоугольный USB Type-A. Во всех таких штекерах внутри есть плоская пластиковая вкладка с контактами — она занимает примерно половину внутреннего пространства. В гнезде "мамы" есть такая же вкладка, и при подключении обе части должны коснуться друг друга, поэтому их пластиковые элементы всегда направлены в противоположные стороны.

Есть несколько визуальных подсказок, помогающих не ошибиться. Во-первых, в металлической обойме штекера есть две маленькие квадратные полости: если они пустые, значит, пластиковая вкладка расположена с противоположной стороны. Во-вторых, вдоль нижней грани всегда тянется характерный зубчатый шов — он тоже укажет, где пластик.

Размещение отверстий в USB-штекере
Расположение отверстий в USB-штекере. Фото: Freepik

На большинстве ноутбуков вкладка внутри порта направлена вверх, поэтому штекер следует расположить пластиком вниз, а в настольных ПК положение лучше проверить перед подключением. Цвет порта или штекера роли не играет: оттенки только обозначают дополнительные возможности (скажем, ускоренная зарядка), но не влияют на совместимость.

Достаточно один раз запомнить эти ориентиры — и больше не придется "вслепую" переворачивать кабель, рискуя повредить разъем или собственные нервы.

Напомним, USB-флешки остаются одним из самых простых способов переноса данных без интернета. Но стоит избегать слишком дешевых моделей: они могут оказаться медленными, нестабильными или даже вредными для устройств.

Также мы писали, что большинство современных телевизоров оснащены USB-портами, которые позволяют подключать внешние носители, заряжать гаджеты или синхронизировать смарт-устройства. Этот разъем открывает больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.

лайфхаки технологии флешка USB разъем
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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