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Главная Технологии Почему USB-флешка так сильно нагревается, и нормально ли это

Почему USB-флешка так сильно нагревается, и нормально ли это

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 05:12
Греется USB-флешка — когда тепло может стать опасным
Подключение USB-флешки к ноутбуку. Фото: Pexels

USB-накопители греются во время передачи данных, ведь вся работа происходит внутри кремниевой микросхемы без подвижных частей. В большинстве случаев такой нагрев не опасен, однако иногда температура может указывать на скрытые проблемы.

Об этом пишет SlashGear.

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USB-флешка рассеивает тепло во время электрических операций, а ее корпус лишь усиливает ощущения: металл проводит тепло лучше пластика, поэтому металлические модели кажутся жарче. Аналогично, компактные накопители нагреваются быстрее, а порт компьютера дополнительно передает собственное тепло на устройство. Регулярное или большие порции копирования данных также ускоряют прогрев.

Нормальной считается рабочая температура флешки от 0 °C до 25 °C, тогда как безопасный диапазон для компьютера — 25 °C-45 °C. Если же носитель становится буквально "красным", это может свидетельствовать о браке внутри или о неисправном USB-порте. В такой ситуации стоит корректно извлечь накопитель, дать ему остыть и проверить как само устройство, так и разъем — возможно, контакты забиты пылью или деталь повреждена.

Надежное резервное копирование важных файлов на несколько носителей остается лучшей защитой от потери данных. Восстановить информацию с перегретого или физически поврежденного накопителя почти невозможно, поэтому лучше подстраховаться заранее.

Напомним, большинство из нас неоднократно сталкивалось с тем, что USB Type-A как бы "упорно" не хочет вставляться с первого раза. Но существует простой визуальный ориентир, который помогает всегда подключать кабель правильно с первой попытки.

Также мы писали, что иногда из-за любопытства или неосведомленности пользователи делают опасные вещи, например вставляют флешку в зарядное устройство смартфона, подключенное к розетке. Имеет ли такой эксперимент хоть какой-то смысл и несет ли угрозу для ваших гаджетов?

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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