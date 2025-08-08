Видео
Как освободить память на смартфоне без потери важных данных

Как освободить память на смартфоне без потери важных данных

Дата публикации 8 августа 2025 06:02
Как освободить память телефона — 4 простых способа на Android и iOS
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Даже телефон с самым большим количеством памяти быстро "набивается" фото, видео и приложениями. Всего несколько опрометчивых нажатий — и свободные гигабайты тают, а устройство замедляется.

О том, как освободить пространство на смартфоне, пишет NV.

Контролируйте папку "Загрузки"

Документы, PDF и случайно сохраненные файлы способны "съедать" десятки мегабайт. Просматривайте папку загрузок, удаляйте ненужное и сразу переносите важное на компьютер или в облако, чтобы иметь доступ к нему без присутствия на телефоне.

Переносите данные в облачные сервисы

Google Диск, iCloud и Dropbox позволяют сохранить файлы онлайн и одновременно разгрузить внутреннюю память:

  • Google Диск — установите приложение, войдите в свой аккаунт Google и загрузите файлы в нужные папки.
  • iCloud — на устройствах Apple достаточно включить синхронизацию в настройках.
  • Dropbox — после установки приложения войдите и передайте файлы через интерфейс.

Очищайте кэш приложений

Со временем временные файлы вырастают до гигабайтов. Чтобы очистить кэш:

  • на Android: "Настройки" — "Приложения" — [приложение] — "Хранилище" — "Очистить кэш".
  • на iOS: прямых настроек нет, поэтому удалите и переустановите приложение — данные на сервере (переписка и т.д.) сохранятся, а кэш исчезнет.

Для тяжелых программ вроде Facebook или Instagram это может вернуть сотни мегабайт.

Попробуйте Lite-версии популярных приложений

Большинство соцсетей (Facebook, Messenger, Twitter, TikTok и т.д.) имеют легкие версии с пометкой Lite. Они занимают в разы меньше памяти, потребляют меньше трафика и батареи, но сохраняют главный функционал.

Напомним, медленная работа, зависания и неожиданные сбои знакомы многим владельцам смартфонов. Чтобы вернуть быстродействие, важно определить истинную причину и применить целенаправленное решение.

Также мы писали, что даже лучшие инструменты безопасности смартфона не гарантируют полной защиты. Знать основные признаки взлома и реагировать на них вовремя — ключ к сохранению данных и конфиденциальности.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
