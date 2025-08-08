Тормозит интернет на смартфоне с Android — как проверить и что делать

Тест скорости мобильного интернета на смартфоне. Фото: Unsplash

Скорость подключения на смартфоне определяет, насколько комфортно вы будете просматривать ленту Instagram или общаться с ChatGPT. Если же страницы загружаются медленно или видео без конца буферизируется, стоит прежде всего проверить, не тормозит ли само соединение.

О том, как это сделать, пишет SlashGear.

Как проверить скорость мобильного интернета и устранить проблемы с ним

Сначала надо выяснить, какие максимальные скорости предусматривает ваш тариф: превысить этот предел не удастся никакими настройками. Подключите компьютер к роутеру через Ethernet, запустите тест скорости, а затем повторите его на телефоне — так вы увидите, есть ли разница. Если смартфон получает существенно ниже показатели, стоит пройтись несколькими диагностическими шагами.

Самый простой способ перезапустить сеть — включить и выключить режим "В самолете", заставив телефон найти самый сильный сигнал поблизости, перезагрузка устройства имеет похожий эффект. Также обратите внимание на значок ключа в статус-баре: он свидетельствует об активном VPN, который часто "режет" пропускную способность. Отключите его в "Настройки" — "Сеть и интернет" — "VPN", а также убедитесь, что режим "Экономии трафика" не ограничивает трафик.

Если вы пользуетесь мобильным интернетом, откройте "Настройки" — "Сеть и интернет" — "SIM-карты", выберите активную карту и убедитесь, что в поле "Предпочтительный тип сети" установлен самый быстрый доступный стандарт — обычно это 4G или 5G. В случае подозрения на "прожорливые" программы просмотрите статистику потребления данных и ограничьте фоновую активность подозрительных приложений. Для домашнего Wi-Fi стоит подключаться к диапазону 5 ГГц, ведь 2,4 ГГц обычно медленнее.

Когда ни один из шагов не помог, сбросьте сетевые настройки: "Настройки" — "Система" — "Сброс настроек" — "Сброс настроек мобильной сети". Файлы и приложения останутся нетронутыми, но пароли к Wi-Fi придется ввести снова.

