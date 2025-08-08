Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как увеличить скорость мобильного интернета на Android-смартфоне

Как увеличить скорость мобильного интернета на Android-смартфоне

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 14:24
Тормозит интернет на смартфоне с Android — как проверить и что делать
Тест скорости мобильного интернета на смартфоне. Фото: Unsplash

Скорость подключения на смартфоне определяет, насколько комфортно вы будете просматривать ленту Instagram или общаться с ChatGPT. Если же страницы загружаются медленно или видео без конца буферизируется, стоит прежде всего проверить, не тормозит ли само соединение.

О том, как это сделать, пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Как проверить скорость мобильного интернета и устранить проблемы с ним

Сначала надо выяснить, какие максимальные скорости предусматривает ваш тариф: превысить этот предел не удастся никакими настройками. Подключите компьютер к роутеру через Ethernet, запустите тест скорости, а затем повторите его на телефоне — так вы увидите, есть ли разница. Если смартфон получает существенно ниже показатели, стоит пройтись несколькими диагностическими шагами.

Самый простой способ перезапустить сеть — включить и выключить режим "В самолете", заставив телефон найти самый сильный сигнал поблизости, перезагрузка устройства имеет похожий эффект. Также обратите внимание на значок ключа в статус-баре: он свидетельствует об активном VPN, который часто "режет" пропускную способность. Отключите его в "Настройки" — "Сеть и интернет" — "VPN", а также убедитесь, что режим "Экономии трафика" не ограничивает трафик.

Если вы пользуетесь мобильным интернетом, откройте "Настройки" — "Сеть и интернет" — "SIM-карты", выберите активную карту и убедитесь, что в поле "Предпочтительный тип сети" установлен самый быстрый доступный стандарт — обычно это 4G или 5G. В случае подозрения на "прожорливые" программы просмотрите статистику потребления данных и ограничьте фоновую активность подозрительных приложений. Для домашнего Wi-Fi стоит подключаться к диапазону 5 ГГц, ведь 2,4 ГГц обычно медленнее.

Когда ни один из шагов не помог, сбросьте сетевые настройки: "Настройки" — "Система" — "Сброс настроек" — "Сброс настроек мобильной сети". Файлы и приложения останутся нетронутыми, но пароли к Wi-Fi придется ввести снова.

Напомним, даже смартфон с большим объемом памяти быстро заполняется фото, видео и приложениями. После нескольких опрометчивых действий свободные гигабайты исчезают, а система начинает тормозить.

Также мы писали, что правильно наклеенное защитное стекло помогает сохранить экран и приличный вид смартфона. Чтобы избежать пыли и пузырей, стоит придерживаться нескольких проверенных шагов.

Android интернет связь смартфон мобильный интернет
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации