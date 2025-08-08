Як правильно самостійно наклеїти захисне скло на смартфон без пилу та бульбашок

Наклеювання захисного скла на екран смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Правильно наклеєне захисне скло подовжує життя екрана смартфона й зберігає пристойний вигляд пристрою. Існують поради, які допоможуть упоратися з цим завданням без пилу й повітряних кишень.

Про це пише NV.

Реклама

Читайте також:

Як вибрати та встановити скло

Спершу варто визначити, яке захисне скло відповідає вашим вимогам: вони відрізняються за товщиною, твердістю й гнучкістю. Обирайте вироби з позитивними відгуками та якісним комплектом — дешеві онлайн-варіанти можуть мати лише односторонню плівку й непридатні серветки, що ускладнює монтаж.

Перш ніж переходити до самої процедури, підготуйте робочу зону. Стійкий стіл очищають від зайвих предметів, поверхню протирають, щоб запобігти осіданню пилу, а освітлення забезпечують настільною лампою, якщо природного світла бракує.

Не знімаючи транспортних плівок, покладіть скло на дисплей і переконайтеся, що вирізи для динаміка, фронтальної камери чи кнопки збігаються. Якщо аксесуар трохи коротший або вужчий (на 2-3 мм), відразу вирішіть, як рівномірно розподілити зазори з обох боків.

Спочатку підготуйте екран:

пройдіться спиртовою серветкою з набору, особливо вздовж рамок і в кутах;

витерши дисплей мікрофіброю насухо, видаліть кожну порошинку липким стікером.

Тримаючи скло за краї, акуратно зніміть плівку, вирівняйте його по корпусу й повільно опустіть. Клейка поверхня сама "потягне" скло до екрана, а якщо з'явилися бульбашки, виштовхніть їх серветкою або пластиковою карткою від центру до країв. Дрібні пухирці часто зникають за кілька хвилин.

Якщо припустилися помилки, обережно відхиліть край нігтем чи зубочисткою, підчепіть смітинку стікером і притисніть скло назад, не пошкодивши клейкий шар. Якщо лягло криво, дійте так само: швидко зніміть, аби пил не встиг прилипнути, та повторіть вирівнювання.

Захисне скло — не просто аксесуар, а інвестиція в довговічність смартфона. Дотримуючись наведених порад, ви вбережете дисплей від подряпин, водночас заощадивши на можливому ремонті.

Нагадаємо, смартфон щодня виконує сотні процесів, накопичуючи тимчасові файли, які знижують його продуктивність. Періодичне перезавантаження допомагає вивільнити ресурси та уникнути збоїв.

Також ми писали, що навіть телефон із великим обсягом пам'яті швидко "забивається" медіафайлами й застосунками. Через це сповільнюється робота й зникає вільне місце.