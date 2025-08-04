Не лише зарядку — 10 неочевидних пристроїв, які можна під'єднати до смартфона

Зарядний порт смартфона. Фото: Unsplash

Зарядний порт смартфона часто сприймають лише як "розетку" для батареї. Насправді він відкриває значно більше сценаріїв, якщо знати, що саме під'єднати.

Про це пише MakeUseOf.

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Флешки та зовнішні накопичувачі

Найпростіший спосіб розвантажити пам'ять — під'єднати флешку чи портативний диск і перенести файли. Потрібен OTG-перехідник або USB-C флешка, а на iPhone з Lightning — сумісна флешка або перехідник Lightning-to-USB. Важкі диски часто не вистачає чим живити, тож надійніше використовувати окремо живлені моделі чи живлений USB-хаб.

Геймпади

Для ігор зручніше під'єднати контролер Xbox/PlayStation або мобільні накладки. Більшість телефонів підтримують "plug-and-play", але варто перевірити, чи гра розпізнає геймпад.

Клавіатури та миші

Для листів і документів дротові периферійні пристрої підключаються через OTG-адаптер, за потреби — через живлений USB-хаб. Зазвичай драйвери не потрібні.

Кабель Ethernet

Коли Wi-Fi нестабільний, USB-C-to-Ethernet (або Lightning-to-Ethernet для старих iPhone) дає провідний інтернет. Після підключення телефон зазвичай автоматично віддає йому пріоритет.

Проєктори

Смартфони з підтримкою DisplayPort Alt Mode можуть виводити зображення через USB-C-to-HDMI/VGA. Для старих iPhone потрібен Lightning Digital AV Adapter, а для micro-USB — MHL-адаптер (результати залежать від моделі).

DSLR-камери

Фото й відео можна передавати напряму на телефон кабелем через USB-C/Lightning-to-USB, якщо камера підтримує USB-трансфер і увімкнена. На iPhone імпорт відбувається через "Фото".

Принтери

Друк із телефона можливий по USB за наявності відповідного адаптера та застосунку виробника або сумісної програми. На iPhone допоможе AirPrint-сумісний принтер, що також підтримує USB.

MIDI-контролери та аудіоінтерфейси

Музичні контролери та інтерфейси працюють через OTG і сумісні застосунки (GarageBand, BandLab, FL Studio тощо). Деяким моделям потрібен живлений хаб або відповідні перехідники.

Зовнішні мікрофони

Є мікрофони з USB-C/Lightning, що визначаються автоматично. Для моделей із 3,5 мм потрібні перехідники (Lightning-to-3,5 мм або USB-C-to-3,5 мм із підтримкою входу, не всі адаптери його мають).

Телевізори та монітори

Підключення схоже на проєктор: потрібна підтримка DisplayPort Alt Mode і перехідник USB-C-to-HDMI. На смартфонах Samsung доступний режим DeX із робочим столом, вікнами й перетягуванням файлів, а з клавіатурою та мишею телефон перетворюється на мінімальний "ПК".

Нагадаємо, смартфон може втратити швидкість не через технічні проблеми, а через щоденні звички користувача. Саме вони часто призводять до уповільнень, затримок і збоїв в анімаціях.

Також ми писали, що поява зеленої вертикальної смуги на екрані смартфона свідчить про апаратну несправність. Таку проблему неможливо вирішити самостійно — потрібна заміна дисплея або повного модуля.