Не лише зарядку — 10 неочевидних пристроїв, які можна під'єднати до смартфона

Не тільки зарядка — що ще можна під'єднати до порту смартфона
Зарядний порт смартфона часто сприймають лише як "розетку" для батареї. Насправді він відкриває значно більше сценаріїв, якщо знати, що саме під'єднати.
Про це пише MakeUseOf.
Флешки та зовнішні накопичувачі
Найпростіший спосіб розвантажити пам'ять — під'єднати флешку чи портативний диск і перенести файли. Потрібен OTG-перехідник або USB-C флешка, а на iPhone з Lightning — сумісна флешка або перехідник Lightning-to-USB. Важкі диски часто не вистачає чим живити, тож надійніше використовувати окремо живлені моделі чи живлений USB-хаб.
Геймпади
Для ігор зручніше під'єднати контролер Xbox/PlayStation або мобільні накладки. Більшість телефонів підтримують "plug-and-play", але варто перевірити, чи гра розпізнає геймпад.
Клавіатури та миші
Для листів і документів дротові периферійні пристрої підключаються через OTG-адаптер, за потреби — через живлений USB-хаб. Зазвичай драйвери не потрібні.
Кабель Ethernet
Коли Wi-Fi нестабільний, USB-C-to-Ethernet (або Lightning-to-Ethernet для старих iPhone) дає провідний інтернет. Після підключення телефон зазвичай автоматично віддає йому пріоритет.
Проєктори
Смартфони з підтримкою DisplayPort Alt Mode можуть виводити зображення через USB-C-to-HDMI/VGA. Для старих iPhone потрібен Lightning Digital AV Adapter, а для micro-USB — MHL-адаптер (результати залежать від моделі).
DSLR-камери
Фото й відео можна передавати напряму на телефон кабелем через USB-C/Lightning-to-USB, якщо камера підтримує USB-трансфер і увімкнена. На iPhone імпорт відбувається через "Фото".
Принтери
Друк із телефона можливий по USB за наявності відповідного адаптера та застосунку виробника або сумісної програми. На iPhone допоможе AirPrint-сумісний принтер, що також підтримує USB.
MIDI-контролери та аудіоінтерфейси
Музичні контролери та інтерфейси працюють через OTG і сумісні застосунки (GarageBand, BandLab, FL Studio тощо). Деяким моделям потрібен живлений хаб або відповідні перехідники.
Зовнішні мікрофони
Є мікрофони з USB-C/Lightning, що визначаються автоматично. Для моделей із 3,5 мм потрібні перехідники (Lightning-to-3,5 мм або USB-C-to-3,5 мм із підтримкою входу, не всі адаптери його мають).
Телевізори та монітори
Підключення схоже на проєктор: потрібна підтримка DisplayPort Alt Mode і перехідник USB-C-to-HDMI. На смартфонах Samsung доступний режим DeX із робочим столом, вікнами й перетягуванням файлів, а з клавіатурою та мишею телефон перетворюється на мінімальний "ПК".
Нагадаємо, смартфон може втратити швидкість не через технічні проблеми, а через щоденні звички користувача. Саме вони часто призводять до уповільнень, затримок і збоїв в анімаціях.
Також ми писали, що поява зеленої вертикальної смуги на екрані смартфона свідчить про апаратну несправність. Таку проблему неможливо вирішити самостійно — потрібна заміна дисплея або повного модуля.
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