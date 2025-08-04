Не только зарядку — 10 неочевидных устройств, которые можно подключить к смартфону

Зарядный порт смартфона. Фото: Unsplash

Зарядный порт смартфона часто воспринимают только как "розетку" для батареи. На самом деле он открывает гораздо больше сценариев, если знать, что именно подключить.

Об этом пишет MakeUseOf.

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Флешки и внешние накопители

Самый простой способ разгрузить память — подключить флешку или портативный диск и перенести файлы. Нужен OTG-переходник или USB-C флешка, а на iPhone с Lightning — совместимая флешка или переходник Lightning-to-USB. Тяжелые диски часто не хватает чем питать, поэтому надежнее использовать отдельно питаемые модели или питаемый USB-хаб.

Геймпады

Для игр удобнее подключить контроллер Xbox/PlayStation или мобильные накладки. Большинство телефонов поддерживают "plug-and-play", но стоит проверить, распознает ли игра геймпад.

Клавиатуры и мыши

Для писем и документов проводные периферийные устройства подключаются через OTG-адаптер, при необходимости — через запитанный USB-хаб. Обычно драйверы не требуются.

Кабель Ethernet

Когда Wi-Fi нестабилен, USB-C-to-Ethernet (или Lightning-to-Ethernet для старых iPhone) дает проводной интернет. После подключения телефон обычно автоматически отдает ему приоритет.

Проекторы

Смартфоны с поддержкой DisplayPort Alt Mode могут выводить изображение через USB-C-to-HDMI/VGA. Для старых iPhone нужен Lightning Digital AV Adapter, а для micro-USB — MHL-адаптер (результаты зависят от модели).

DSLR-камеры

Фото и видео можно передавать напрямую на телефон кабелем через USB-C/Lightning-to-USB, если камера поддерживает USB-трансфер и включена. На iPhone импорт происходит через "Фото".

Принтеры

Печать с телефона возможна по USB при наличии соответствующего адаптера и приложения производителя или совместимого приложения. На iPhone поможет AirPrint-совместимый принтер, также поддерживающий USB.

MIDI-контроллеры и аудиоинтерфейсы

Музыкальные контроллеры и интерфейсы работают через OTG и совместимые приложения (GarageBand, BandLab, FL Studio и т.д.). Некоторым моделям требуется питаемый хаб или соответствующие переходники.

Внешние микрофоны

Есть микрофоны с USB-C/Lightning, которые определяются автоматически. Для моделей с 3,5 мм нужны переходники (Lightning-to-3,5 мм или USB-C-to-3,5 мм с поддержкой входа, не все адаптеры его имеют).

Телевизоры и мониторы

Подключение похоже на проектор: нужна поддержка DisplayPort Alt Mode и переходник USB-C-to-HDMI. На смартфонах Samsung доступен режим DeX с рабочим столом, окнами и перетаскиванием файлов, а с клавиатурой и мышью телефон превращается в минимальный "ПК".

Напомним, смартфон может потерять скорость не из-за технических проблем, а из-за ежедневных привычек пользователя. Именно они часто приводят к замедлениям, задержкам и сбоям в анимациях.

Также мы писали, что появление зеленой вертикальной полосы на экране смартфона свидетельствует об аппаратной неисправности. Такую проблему невозможно решить самостоятельно — требуется замена дисплея или полного модуля.